Furia en Francia: el Pte de la FFF se disculpó con Zidane

FURIAENFRANCIAELPTEDELAFFFSEDISCULPOCONZIDANEFOTO2.jpg Francia todavía continúa en estado de furia por lo que el presidente de la FFF tuvo que disculparse por sus críticas contra Zinedine Zidane.

“Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así”, publicó la estrella de París Saint Germain en un breve pero contundente mensaje.

Los principales medios franceses, como el diario deportivo L'Equipe, y la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, se sumaron a las críticas al presidente de la FFF que hoy tuvo que ofrecer sus disculpas.

“Quiero presentar mis disculpas por estas palabras que no reflejan en absoluto ni mi forma de pensar ni mi consideración por el jugador que era y el entrenador en que se ha convertido”, expresó Le Graët en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

Las declaraciones también tuvieron su efecto negativo en España ya que Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que lamentó los dichos sobre “una de las más grandes leyendas del deporte mundial”.

“Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata”, remarcó el club madrileño, que también defendió a su delantero Karim Benzema.

“Admiro la carrera de Benzema, lamentablemente se lesionó y lo lamento. No me importa lo que diga la gente porque el plantel funcionó muy bien. Si Karim hubiera estado, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles”, opinó Le Graët en el mismo diálogo con RMC Sport.

“Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos”, remarcó la institución presidida por Florentino Pérez.

Luego del subcampeonato logrado por Francia, a Didier Deschamps le habían ofrecido el cargo en el Ministerio de Deportes. Esa jugada hubiese posibilitado la sucesión con Zinedine Zidane a la cabeza.

'Les Blues' aún digieren el trago amargo de la final perdida ante Argentina el domingo 18/12/2022 en el Lusail Stadium. El partido definitorio de la Copa del Mundo 2022 tuvo todo tipo de condimentos para ser una de las mejores en la historia, no solo del certamen ecuménico, sino de todos los deportes.

Seis goles, tres penales en tiempo regular, un suplementario, tanda de penales, Messi y Mbappé luchando codo a codo con los jeques qataríes en las tribunas... un verdadero show.

Más allá del esfuerzo realizado por los europeos desde el segundo tiempo en adelante, hubo lugar para cierto resquemor en el vestuario de los de Deschamps.

Fueron Kylian Mbappé y el propio seleccionador quienes encabezaron una serie de lamentos, reproches e insultos al resto del plantel, cuando su equipo caía derrotado por 2-0 en el entretiempo ante la Albiceleste.

“¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida!”, tiró 'Kiki'. Mientras que Deschamps cargó contra todos al grito de: “Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”.

https://twitter.com/verobrunati/status/1605568170961485824 #Mbappé: “Es una final del mundo! Es un partido único en la vida. ¡No se puede hacer peor! Esto pasa cada 4 años! “#Deschamps: “¿Saben cuál es la diferencia? ¡Ellos están jugando una put@ final del mundo y nosotros no!”.



Esta conversación del vestuario de #Francia es tremenda. pic.twitter.com/lghH1DOj7K — Veronica Brunati (@verobrunati) December 21, 2022

¿Deschamps al ministerio?

El medio 'Le Monde', de Francia, había titulado: “Didier Deschamps, el hombre fuerte de una FFF en la mira del Ministerio de Deportes”.

Si bien varios medios cercanos al combinado europeo habían asegurado la continuidad de Didier Deschamps al frente del primer equipo, existían otros que no eran tan optimistas respecto al tema.

“Deschamps puede decidir unilateralmente su continuidad después de haber llegado a semifinales del Mundial. Es el acuerdo al que llegó con la Federación Francesa de Fútbol y que confirmó el propio técnico cuando ganó a Inglaterra en los cuartos de final. Sin embargo, la derrota contra Argentina, cruel por el desenlace, le obligan a tomarse un tiempo de reflexión para meditar, describió Diario As”.

El lunes 19/12/2022, un día después de la dolorosa caída de Francia ante Argentina, L'Équipe había informado que las intenciones de Didier Deschamps eran las de seguir, pero que presionaría para que el vínculo se prolongase hasta el Mundial de 2026 y no sólo hasta la Eurocopa de 2024, como se venía planteando desde la Federación en los últimos días.

Y es allí en donde entraba el nombre de Zidane. No pasó mucho tiempo desde que “Zizou” rechazó dirigir al París Saint Germain, equipo con el que no quiso escuchar siquiera ofertas.

Según As, el ex futbolista tenía “entre ceja y ceja dirigir a la selección francesa”, pero que “no depende de él, sino de Deschamps”.

Cabe recordar que el hombre de 50 años no entrena a un equipo de fútbol desde mayo de 2021, cuando se alejó del Real Madrid en su segunda etapa con el buzo del “Merengue”.

Le Graët conduce la FFF desde 2011 y tiene mandato hasta 2024 pero después de este escándalo su puesto también peligra por una denuncia por “acoso” y por comportamientos “inapropiados” presentadas por extrabajadores de la entidad.

El dirigente también perdió apoyo político por parte del presidente Emmanuel Macron.

“Se le han cruzado los cables”, declararon desde el gobierno, según AFP, que señalaron “un nivel de consternación bastante elevado” tras las declaraciones de Le Graët.

Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86, luego de vencer a Francia en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120’.

La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales, Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

En su última noche mundialista, Messi abrió el marcador de penal a los 23’ del primer tiempo y Ángel Di María, otra de las grandes figuras, estiró la cuenta a los 32’ de la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra con un doblete a los 35’ y 36’ del segundo tiempo y luego quiso los penales cuando empató 3-3 a los 117, en el segundo suplementario, después de que Lionel Messi consiguiera el 3-2 a los 109, en un mano a mano colosal entre las dos celebridades del fútbol planetario.

Más de 80.000 fanáticos de Argentina deliraron en el estadio Lusail por la esperada conquista de la selección y elevaron a Messi al plano celestial de Diego Maradona, figura omnipresente en la memoria del hincha durante toda la competencia.

Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

En la definición de los doce pasos, con la hinchada argentina de fondo, el equipo no falló, Emiliano “Dibu” Martínez se agrandó y sucedió lo esperado por todo el mundo del fútbol: Argentina y Messi, al fin, campeones del mundo.

