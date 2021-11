"Les voy a contar quiénes tenían los derechos para la transmisión (del Balón de Oro): TNT Sports e Espn en Argentina; a nivel online, en Sudamérica, por Star+, que es FOX, que es ESPN", siguió.

Y apuntó directamente contra los canales deportivos: "Yo no tengo la más mínima duda de que ese video se grabó con gente allegada a los canales de deportes y en los canales de deportes a mí me odian, gente, porque hablo de ESPN, hablo de TNT, hablo de TYC Sports, donde me echaron, y con gente que es allegada a (Gianni) nfantino; recordemos que hoy está (Mauricio) Macri en FIFA. Nada es casual.

Con esto no me quiero hacer el boludo porque lo que ustedes vieron lo dije y me hago cargo. Pero, generalmente en lo periodístico, cuando se hace un informe, y un protagonista hace alusión a cantidad y dice 'todos', poner a uno solo es raro. ¿Pero a quién iban a poner, gente? Iban a poner al loquito que se la pasa denunciando. ¿A quién iban a poner, a Vignolo y Ruggeri diciendo que querían que pierda Argentina? Si al video lo arman ellos... ¿A quiénes se creen que contrataron los de la FIFA? Obvio que iban a dejar expuesto a uno que no era de los de ellos".

En tanto, en Twitter, donde ya lo metieron en la grieta por disparar contra el expresidente Mauricio Macri en reiteradas oportunidades, salieron al cruce por contratos con el Municipio de Malvinas Argentinas: "Ya que Falvio Azzaro es trending topic, recordemos que en abril de este año, en Malvinas Argentinas, a cargo de Leonardo Nardini, lo contrataron por $400.000 durante 8 meses. Es decir, $50.000 mensuales", disparó la cuenta @criminaalmambo, que se dedica a revelar gastos estatales.

Respecto a lo que específicamente se vio en el video y lo que dijo en ese momento al aire de TyC Sports, el comunicador desarrolló desde YouTube:

"He encontrado en este canal un puente ideal con la gente porque tengo el tiempo que creo conveniente para expresarme porque no hay otros compañeros con los cuales no haya que debatir y eso a veces genera que uno no pueda concluir las ideas.

Es raro tener que salir a hablar de algo que uno ya dijo hace 4 años y eso que dijo que uno hace 4 años no es lo mismo que uno piensa ahora. Es lo más normal de mundo en la vida del ser humano cambiar de parecer. El tema es uno trate de justificarlo, minimizarlo o hacerse el boludo con lo que dijo antes.

Eso que dije de Messi lo dije porque lo sentía. No me sentía representado en ese mundial de Rusia; sentía claramente que había una dependencia de Messi respecto de los compañeros y una actitud de Messi que iban en contra de la Selección Argentina.

Pura y exclusivamente era eso lo que pensaba, así como también en los últimos 2 años, luego de la Copa América que Argentina pierde con Brasil en semifinales (2019), yo noté a ver que Messi empezó a cambiar su manera de manejarse.

Yo entiendo al fútbol como un deporte que no se define solo dentro de la cancha. El liderazgo tiene que hacerse valer afuera y muchas veces puteando o poniendo el grito en el cielo porque sentiste que Conmebol te estaba sacando de la Copa.

En parte también tiene que ver con el conjunto que fue variando (la Selección ya no tiene los jugadores que tenía antes y este equipo para mí lo hace sentir mejor a Messi), Messi se siente más cómodo, Messi se enoja más. No todos somos iguales todo el tiempo.

Y eso fue lo que a mí me llevó a cambiar esa actitud de enojado cuando decía que Messi no tenía que jugar más, que además lo sentía.

Para redondear, haberme ido a recorrer el mundo (28 países) me sirvió para entender a Messi más allá del fútbol como un tipo que representa bien a la Argentina y no hablo solo de la Selección. Hablo del país. Cuando viajás, te das cuenta de que es un tipo mega respetado en el sudeste asiático, el los lugares nórdicos, en Europa, en lugares que no sabés que Messi genera lo que genera".