Explotó Boca y la carrera política para 2023

Si yo estaba, no bajaba del micro. Le decía que viniera él y nos felicite arriba, era lo más correcto. ¿Por qué nosotros teníamos que bajar? Yo hubiera hecho eso, soltó Tévez Si yo estaba, no bajaba del micro. Le decía que viniera él y nos felicite arriba, era lo más correcto. ¿Por qué nosotros teníamos que bajar? Yo hubiera hecho eso, soltó Tévez

Luego, el Apache, cuestionó la gestión de Riquelme y la actual dirigencia azul y oro: "No estoy de acuerdo con la manera de manejarse, pero esa es mi opinión como hincha del club".

Y finalmente, más metido en lo político, Carlitos dejó una interesante declaración, la cual podría desatar el enfrentamiento con JRR.

Es una decisión que tengo que tomar con mi familia y tengo tiempo hasta 2023 que ellos tienen mandato y hay que respetarlo. Si me meto, no me voy a fijar en lo que tengo enfrente. Será porque tendré una idea clara para el club y después la gente decidirá si elige a Román, Tevez o cualquier otro. Acá no es Riquelme ni Tevez, acá el hincha hace grande a Boca Es una decisión que tengo que tomar con mi familia y tengo tiempo hasta 2023 que ellos tienen mandato y hay que respetarlo. Si me meto, no me voy a fijar en lo que tengo enfrente. Será porque tendré una idea clara para el club y después la gente decidirá si elige a Román, Tevez o cualquier otro. Acá no es Riquelme ni Tevez, acá el hincha hace grande a Boca

Es decir; Tévez pasó de "no ir contra Riquelme", a plantear él mismo (tal vez sin querer) un 'Tévez vs. Riquelme' para 2023.

image.png Tévez vs. Riquelme pica en punta para las elecciones 2023 en Boca. (Gentileza: TN).

Por su parte, Daniel Angelici, íntimo amigo de Carlos Tévez, también apareció en las cámaras luego de larga ausencia. El objetivo: pegarle a Juan Román Riquelme.

Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente

Ese día, 9 agrupaciones estuvieron presentes para delinear la ruta política hacia el 2023. Además, Daniel Angelici llamó a "recuperar el club".

Por su parte, y para cerrar el trinomio electoral del que se habla constantemente, Mauricio Macri se sumó a los dichos de sus amigos Angelici y Tévez.

“No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona (Riquelme). Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente (Ameal)”.

A Carlitos (Tévez) lo imagino participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca, apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo mas responsabilidades, afirmó Mauricio Macri A Carlitos (Tévez) lo imagino participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca, apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo mas responsabilidades, afirmó Mauricio Macri

image.png Mauricio Macri, Carlos Tévez y Daniel Angelici en el casamiento del Apache en 2016.

Juan Román Riquelme

El ídolo xeneize cumplió hace poco sus 2 años como vicepresidente de Boca Juniors. A falta de otros 2 para que finalice su mandato, Riquelme ya piensa en el sillón boquense como un lugar fijo en su futuro.

Estoy eternamente agradecido porque hace dos años le hicieron muy bien al club. Ustedes fueron los culpables de hacerme volver, eso no me lo voy a olvidar nunca. No tengan dudas que los dos años que vienen van a ser muy lindos. Vamos a trabajar muchísimo, al club se los vamos a cuidar mucho. Espero que nos apoyen durante muchísimos años. Yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo, dijo tras la alegría en la Copa Argentina y el pase a Copa Libertadores 2022 Estoy eternamente agradecido porque hace dos años le hicieron muy bien al club. Ustedes fueron los culpables de hacerme volver, eso no me lo voy a olvidar nunca. No tengan dudas que los dos años que vienen van a ser muy lindos. Vamos a trabajar muchísimo, al club se los vamos a cuidar mucho. Espero que nos apoyen durante muchísimos años. Yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo, dijo tras la alegría en la Copa Argentina y el pase a Copa Libertadores 2022

En ese sentido, Infobae reveló que en Boca se habla del "Plan 8 + 8". Este, consiste en que Jorge Amor Ameal complete sus 8 años de mandato (los 2 que le quedan y que vaya por la reeleción en 2023), y que a partir de 2027, Juan Román Riquelme sea la cara visible en las boletas, ahí si, como presidente de la institución boquense.

El oficialismo en Boca Juniors conformaría una fórmula para 2023 con Ameal y Riquelme a la cabeza, mientras que el hueco que dejó Mario Pergolini sería ocupado por Ricardo Rosica, actual secretario general, agregó Infobae.