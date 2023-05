Ex capitán de Uruguay: "Ayudaron a Argentina a ser campeona"

image.png Choque entre Lugano y Lionel Messi.

Ante esto, Lugano respondió, sin dar rodeos:

Que le dieron una ayuda, es que eso no hay duda. Después Argentina tuvo su mérito, pero de los cinco penales, cuatro creo que nadie tiene dudas que no fueron y que fueron totalmente forzados Que le dieron una ayuda, es que eso no hay duda. Después Argentina tuvo su mérito, pero de los cinco penales, cuatro creo que nadie tiene dudas que no fueron y que fueron totalmente forzados

"Eso es una realidad, pero bueno, eso es mérito de Messi que a nivel Mundial mueve muchísimo", concluyó el futbolista cuya carrera finalizó en São Paulo.

La Argentina tuvo penales a favor contra Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. De todos ellos, el único que no fue cuestionado fue el que le marcaron en octavos de final frente al conjunto oceánico, mientras que los cuatro restantes levantaron una gran polémica e incluso al día de hoy se discuten tales fallos.

