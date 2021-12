El jugador que Riquelme echó de Boca y que podría volver

Sin ser muy nombrado por los relatores en las transmisiones de los partidos, el futbolista se adueñó -poco a poco- de la mitad de cancha azul y oro: corriendo, yendo a trabar y jugando de la manera que el encuentro exigía.

Guillermo Fernández fue una de las piezas clave en la Superliga 2019/20 que Boca le arrebató a River en la última jornada con Miguel Ángel Russo.

Inesperadamente, llegó la pandemia y el juego de Boca cayó abruptamente. A pesar de que 'Pol' estuvo presente en varios partidos de Boca en la fase de grupos de Copa Libertadores 2020, ya se comenzaba a debatir su futuro por diferencias con el Consejo de Fútbol.

Poco después, y en una decisión más que controversial, Boca Juniors decidió apartar a Pol Fernández del plantel profesional, debido a que el jugador ya tenía decidido no continuar. De aquí, se despreden dos posturas o miradas:

Sabiendo que el jugador no continuaría, se comienza jugar sin el futbolista y no es tenido en cuenta por el DT, o

El futbolista es tenido en cuenta y continúa jugando hasta que finalice su contrato.

El Consejo de Fútbol llegó y tiene en claro que el que no quiere jugar en Boca se va. Hay una molestia en el Consejo como consecuencia de que ellos confiaron en él (Pol Fernández) cuando estaba desaparecido en México y ahora se quiere ir. En Boca cambiaron las reglas de juego, ahora ya no discuten con los jugadores, se baja una línea y al que le gusta bueno y al que no, chau, contó Rodolfo Cingolani en Tyc Sports El Consejo de Fútbol llegó y tiene en claro que el que no quiere jugar en Boca se va. Hay una molestia en el Consejo como consecuencia de que ellos confiaron en él (Pol Fernández) cuando estaba desaparecido en México y ahora se quiere ir. En Boca cambiaron las reglas de juego, ahora ya no discuten con los jugadores, se baja una línea y al que le gusta bueno y al que no, chau, contó Rodolfo Cingolani en Tyc Sports

Por su parte, Gustavo Grabia expuso: "Russo no lo debe considerar un jugador fundamental en Boca o cree que lo puede suplantar con otro, porque no se entiende tanto movimiento para que Villa pueda jugar y en este caso, no fue así".

Y cerró con un palito al Consejo.

Me parece que algunos integrantes están haciendo lo que antes ellos como jugadores aceptaban y en esta nueva función no lo aceptan Me parece que algunos integrantes están haciendo lo que antes ellos como jugadores aceptaban y en esta nueva función no lo aceptan

Pol Fernández armó valijas en noviembre del 2020, tras no llegar a un acuerdo en los números de su renovación de contrato.

"El jugador comunicó que no quería continuar en la institución", expresó Boca Juniors en su comunicado oficial, el año pasado

image.png Guillermo 'Pol' Fernández dio el portazo en Boca para mudarse al Cruz Azul de México, enojado con la dirigencia de Juan Román Riquelme.

Sin embargo, con el nuevo año que se avecina, se comenzó a rumorar que Boca gestiona su regreso, en lo que podría ser el tercer ciclo de Pol Fernández con la camiseta azul y oro. A cambio de su llegada, Boca debería desprenderse de Cristian Pavón, quien tiene contrato en Boca hasta junio de 2022 pero que desde el próximo enero podrá negociar con cualquier equipo en condición de 'libre'.