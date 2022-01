“A él se le hizo muy difícil el semestre porque ha tenido pocas posibilidades. Yo le expliqué que en la mayoría de los casos yo veía compañeros que estaban muy bien y que el equipo estaba bien. Lo he hablado con él, de la posibilidad de que si seguía sin jugar buscara otro lugar para el próximo semestre, no puede seguir estando afuera”, indicó el Flaco.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en varios hechos extrafutbolísticos. “Ricky” Centurión protagonizó un escándalo en la madrugada del miércoles 11/12/2019 en un local bailable del barrio de Palermo. Centurión regresó a Buenos Aires tras jugar una temporada en el fútbol mexicano.

RICARDOCENTURIONASANLORENZOFOTO3.jpg Ricardo Centurión abandonó la pretemporada de Vélez por tener fuertes diferencias con el DT Mauricio Pellegrino y podría continuar su carrera en San Lorenzo.

El delantero, según había publicado en ese entonces el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, habría tenido un fuerte altercado en un boliche de la calle Niceto Vega en plena madrugada.

“Volaron trompadas, botellas y copas. La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, escribió el periodista.

No sería la primera vez que el ex Boca y Racing, quien venía de está presente en alguna pelea. En el verano de 2019 había sucedido algo parecido en Puerto Madero y antes de eso tuvo varios problemas con la Policía.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol.

Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.

Ricky Centurión llegó al club de Liniers a comienzos de 2020 por un pedido especial de Gabriel Heinze, quien era el técnico del club. Hasta el momento lleva disputados 62 partidos en el Fortín, en los que marcó ocho goles y dio ocho asistencias.

En el último tiempo el ex Boca perdió mucho terreno en la consideración de Mauricio Pellegrino y apenas jugó un partido como titular en la Liga Profesional, en la fecha 3 en el empate contra Defensa y Justicia sin goles.

Ante su inminente salida de Vélez, San Lorenzo está decidido a romper el mercado local y, después de haber cerrado a Adam Bareiro y llegar a un acuerdo con Malcom Braida, la secretaría técnica mantuvo charlas con Ricardo Centurión, cuya llegada al “Ciclón” está bastante avanzada y hasta tiene la aprobación del DT, Pedro Troglio.

Por eso, en el club de Boedo vieron la oportunidad y mantuvieron dos charlas con el futbolista. En la primera, quedaron lejos en los números, pero esas diferencias se parecen haber achicado luego de la segunda conversación, según una nota publicado por el portal TyC Sports.

Para colmo, el manager Mauro Cetto habría consultado a Pedro Troglio, entrenador del equipo, quien le respondió con un sí rotundo ante la consulta sobre si le interesaría sumarlo. Es que el DT cree que puede acompañar al jugador para evitar esos problemas por fuera de lo futbolístico que se han hecho presentes a lo largo de su carrera.

Para que la llegada de Ricky a San Lorenzo se concrete aún restan ultimar detalles, pero el jugador tiene la decisión tomada de ir a Boedo. Por lo pronto, su llegada se daría a préstamo y su salida de Vélez es un hecho, aunque falta resolver su destino.

En medio de estos movimientos, Marcelo Tinelli sufrió en 2021 la salida de varios jugadores. De ahí, Franco Di Santo quedó en condición de “jugador libre” por la deuda impaga que sostiene el club con el futbolista desde varios meses y que lo llevó a una intimación legal en la última semana.

La idea del atacante es irse al exterior para cambiar de aire luego de un año complicado para el “Ciclón”, en el que terminó siendo uno de los principales apuntados por los hinchas cuando los resultados no se dieron, aunque en el horizonte aparece una oferta de Racing para seducirlo con otro proyecto.

Desde la institución, revelaron a través de un cable de la agencia estatal de noticias Télam, que todavía no se respondió la intimación y por eso el futbolista podría ejecutar la libertad de acción, pero el objetivo de las partes también es “acordar” económicamente para evitar futuras inhibiciones.

Uno de los reclamos del delantero pasaron porque nunca le abonaron un dinero en su llegada, como parte de un porcentaje del pase, además de cinco meses de su contrato, al que desde el club calificaron como “alto”.

En las últimas semanas del 2021, el delantero había intimado a San Lorenzo a que le pague esta deuda, según lo había confirmado el propio Sergio Marchi, secretario general de FAA. El club que preside Horacio Arreceygor tenía 48 horas para cancelar la deuda. Como esto no ocurrió, el delantero se declaró en libertad de acción, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

Además de Di Santo, otros dos jugadores intimaron a la institución azulgrana mediante Agremiados: los volantes centrales Yeison Gordillo y Jalil Elías, con pasado en Deportes Tolima de Colombia y Godoy Cruz respectivamente, según reveló el sitio Doble Amarilla.

Elías arribó en febrero de 2021 tras una negociación entre San Lorenzo y Godoy Cruz, que cedió el 50% del pase de Elías y abonó u$s 100 mil a cambio del 70% de Gianluca Ferrari. Firmó por tres años. Gordillo también llegó en febrero y quedó vinculado por tres temporadas. CASLA le compró el 80% de la ficha a Deportes Tolima. Di Santo, por su parte, arribó en julio de 2020, tras rescindir contrato con Atlético Mineiro de Brasil.

Marcelo Tinelli sufrió dos duros golpes en San Lorenzo tras la renuncia del titular de Garbarino, Carlos Maximiliano Rosales, a su cargo de tesorero en la noche del miércoles 22/12/2021, decisión que fundamentó a través del envío de una carta a sus pares de Comisión Directiva de la entidad de Boedo. El dirigente advirtió que pasará a desempeñarse como “vocal, cargo con el que fui honrado en el último acto eleccionario”, declaró.

renunciatesorerosanlorenzojpgjpgjpg.jpg Imagen del titular de Garbarino, Carlos Maximiliano Rosales, quien renunció a su cargo de tesorero de San Lorenzo de Almagro.

Rosales, propietario de medios (es el principal accionista de Radio Continental) y de la cadena Garbarino, consideró oportuno dejar vacante su puesto como tesorero.

“Me parece prudente y conveniente ceder mi puesto para que el actual presidente (Horacio Arreceygor) tengo la posibilidad de formar su propio equipo de gente”, justificó Carlos Maximiliano Rosales, que se encuentra en una delicada situación en su actividad personal y profesional.

El presidente en ejercicio de San Lorenzo deberá resolver en el corto plazo el sucesor de Rosales que, de forma interina será reemplazado por el protesorero Claudio Lantarón. En la primera reunión de Comisión Directiva de 2022 será la oportunidad de redistribuir los puestos, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

En el plano futbolístico, en tanto, el juvenil Agustín Lamosa, marcador central de la Reserva, extendió su vínculo con la entidad por dos años y medio, antes de ser cedido a préstamo a Nueva Chicago, hasta diciembre de 2022, reveló el sitio Doble Amarilla.

renunciatesorerosanlorenzocartajpgjpgjpg.jpg Carta de renuncia del titular de Garbarino, Carlos Maximiliano Rosales, a su cargo de tesorero de San Lorenzo de Almagro.

San Lorenzo, que debutará en la Copa Argentina del año entrante frente a Racing de Córdoba, y en febrero comenzará la Copa de la Liga Profesional. Sin competencia internacional, la dirigencia del “Ciclón” intentará levantar la inhibición que pesa por la deuda que mantiene con Palestino de Chile por el pase de Paulo Díaz, según lo dispuesto por el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS).

En principio, la institución “abonará un saldo del millón y medio de dólares pendiente” al club chileno para estar en condiciones de concretar incorporaciones en este mercado de pases.

¿Quién se hace cargo?

A día de hoy; Marcelo Tinelli no dio ninguna confirmación oficial acerca de su regreso, el cual se estima que sería que en mayo de 2022. Mientras, no hay quien maneje el timón, ya sea desde la mesa chica o desde el corralito en el campo de juego (recordando que San Lorenzo no tiene entrenador).

“¿El regreso de Marcelo Tinelli? Si lo hace que sea para meterse de lleno, al 100%, de lo contrario que no lo haga”, mencionan algunos directivos, según La Nación. El derrumbe económico y deportivo agudiza las llamas del infierno azulgrana, el cual se tornó inadmisible hace mucho tiempo.

Más allá de la posibilidad de incorporar a Ricardo Centurión, San Lorenzo se mantiene activo en el mercado de pases y, en un día, cerró las llegadas de Adam Bareiro y Malcom Braida. El primero se realizó la revisión médica temprano durante el día de hoy y, tras pasarla, firmó su contrato a préstamo por un año con el Ciclón. Por el segundo, por su parte, el conjunto de Boedo llegó a un acuerdo con Aldosivi para comprar el 50 por ciento de su pase en 500.000 dólares.