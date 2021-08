Blindar Vaca Muerta: Petroleros rechazan obreros foráneos

"Es una cuestión de sentido común. Si hace cinco años nosotros hacíamos tres o cuatro fracturas por día con 13 personas, y hoy estamos superando récords mundiales de más de 12 fracturas, se cae de maduro que se necesita más gente".

"Vemos un gran acompañamiento para mi postulación, así que eso me deja tranquilo, me pone contento. Tengo Muchas expectativas porque realmente es un Sindicato muy grande. Dejar la conducción del Sindicato, la figura como ha sido para nosotros Guillermo Pereyra, es muy importante, y de mucho compromiso. Así lo queremos asumir, con muchísimo compromiso", indicó.

Pereyra firmó un acuerdo inédito. Guillermo Pereyra, el secretario general del sindicato petrolero más importante del país, deja la conducción del gremio tras más de 40 años al frente de la organización.

Contó que la principal preocupación de los afiliados al sindicato es la falta de seguridad laboral que se generó por la irrupción de la pandemia. "Lo que más le preocupa a los compañeros es la continuidad, de tener continuidad laboral". En ese sentido, advirtió a las autoridades provinciales sobre la necesidad imperiosa de controlar la contratación de mano de obra local.

Por otro lado, adelantó que no seguirá la negociación por la adenda y que las pretensiones del sindicato, con el alto nivel de producción que hoy vive Vaca Muerta, es que se normalice la situación y que "los compañeros" vuelvan a los puestos que tienen que ocupar.

"Es una cuestión de sentido común. Si hace cinco años, o cuatro años, nosotros hacíamos tres , cuatro fracturas por día, con 13 personas, hoy estamos superando récords mundiales de más de 12 fracturas, se cae de maduro que se necesita más gente. Es lo que veníamos pidiendo, y que encontramos en algunas operadoras una fuerte resistencia de algo que no entendemos, que no tiene una explicación lógica", dijo.

Agregó que con el convenio colectivo de trabajo no hay necesidad de refundar la adenda y que la exigencia es que las operadoras sumen personal a la actividad. "Hoy estamos viendo que YPF va a hacer inversiones en Mendoza, Mendoza dice que el 100% de la gente tiene que ser de Mendoza, cuando nosotros acá tenemos un montón de trabajadores de diferentes lugares. Creo que este control lo tiene que hacer el gobernador", precisó.

Luego de los reiterados reclamos del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, finalmente recibieron la luz verde de la Junta Electoral para realizar las elecciones que por primera vez en más de 40 años no tendrán la figura de Guillermo Pereyra.

Según definieron las autoridades, los comicios se realizarán el próximo 20 de octubre.

"No ha sido un camino fácil el que nos trajo hasta aquí. Hemos luchado mucho y he dejado mi vida en este sindicato que me tocó parir para defender los sagrados derechos de los trabajadores, que eran sometidos y abusados por las empresas. Hicimos mucho y queda mucho por hacer", expresó Guillermo Pereyra en una asamblea.

Las elecciones se encontraban suspendidas por decisión del ministerio de Trabajo, en el marco de las medidas sanitarias dispuestas en un contexto de pandemia. Por esto es que las autoridades actuales tienen los mandatos prorrogados de manera legal, pero vencidos.

Hace semanas que las autoridades del sindicato comenzaron una gira por diversos yacimientos de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta en modo campaña. En todas las asambleas justificaron el acuerdo de Sustentabilidad y Empleo que firmaron el año paso y también ensancharon la figura de Rucci, que irá como principal candidato de la agrupación Azul y Blanca.

"Marcelo es un hombre leal, joven y una experiencia magnífica en su gestión al frente del municipio de Rincón de los Sauces", señaló Guillermo Pereyra para respaldarlo.

"Hemos sido pacientes y hemos ido a través del diálogo. Pero si es necesario vamos a transformar los yacimientos en campos de batalla", desafió Marcelo Rucci.