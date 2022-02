Rusia, Ucrania, las profecías y el fin del mundo

El debate

En la delantera de la escatología se ubicó en esta ocasión Greg Laurie, pastor principal y fundador de Harvest Christian Fellowship, en California, quien en un mensaje de video publicado en el sitio web de su iglesia, mencionó un pasaje bíblico (Mateo 24: 6, que dice: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras”), y siguiente versículo habla de las plagas en los últimos días, para luego enviar su interpretación: “Si el coronavirus no es una plaga, no sé qué es. Es una plaga mundial”.

Luego la especulación acerca de si la Federación Rusa es Gog y Magog atacando a Israel (Ezequiel 38).

Greg Laurie.jpg Greg Laurie.

No se trata de Laurie como un caso aislado sino que abundan esas y otras interpretaciones en las webs y cuentas de redes sociales de diversos cultos.

El evangelista Franklin Graham, hijo del fallecido Billy Graham, se dirigió por Facebook para solicitar a los cristianos orar por el presidente Vladímir Putin para evitar la guerra, lo que generó críticas de algunos que sintieron que debería haber llamado a orar por los ucranianos. Pero Graham señaló que la guerra era esencialmente una elección de Putin, y que pedía orar para que Dios convenciera al líder de Rusia, muy cercano a la Iglesia Católica Ortodoxa, de evitar el choque bélico.

Luego se sumó Jentezen Franklin, pastor de Free Chapel (Capilla Libre), en Gainesville, Georgia, también desde Facebook: “He predicado en Kiev 5 veces y son personas maravillosas. La nación necesita la protección de Dios ya que se enfrenta a un aluvión de misiles, artillería y ataques aéreos. Esto es potencialmente un gran cumplimiento profético”.

Muchos cristianos llegaron a manifestarse simpatizantes de uno u otro bando cuando, en teoría, no es un conflicto que debiera involucrarlos si es que se trata de 'ciudadanos del Reino' o su verdadero conflicto es otro, menos coyuntural y más estructural: el que comenzó hace siglos Lucifer y, siguiendo esa teoría, tuvo un evento dramático en la muerte y resurrección de Jesús, faltando solamente el cierre de un triunfo que ya fue.

La tarea

Ya que existe un interés genuino por los sucesos, antes de especular acerca de si se trata del cumplimiento o no de un evento escatológico, todos deberían, creyentes y agnósticos, preocuparse por la crisis humanitaria en curso, a causa de los cientos de miles de desplazados que se acumulan por esas horas, en Polonia, Eslovaquia y otras nacionales de Europa del Este, a causa del éxodo de ucranianos.

A la vez, deberían atenderse las prórrogas de las visas y los documentos para permitir la permanencia de los ciudadanos ucranianos que no desean regresar a su país, al menos por el momento. Hay ucranianos en países diversos que enfrentan el riesgo de la cancelación de sus residencias temporales.

Luego, aparecen las posibilidades de colaborar con las organizaciones no gubernamentales que afirman que, desde los eventos traumáticos de 2014, que iniciaron el cisma de Ucrania, ya se encuentran apuntalando a familias, escuelas y centros de atención humanitaria en Ucrania.

ucranianos.jpg Ucranianos intentando ingresar a Eslovaquia.

Entonces sí abordar lo de la escatología, acerca de lo que Urgente24 quiere advertir:

El comportamiento de solidaridad, misericordia, justicia y paz debe acomañar a toda persona, se traten o no de eventos definitivos. Esto resulta muy importante porque el juego escatológico puede llegar a ser perverso. La paz con el prójimo y la paz consigo mismo es, para los cristianos que especulan con el tema, tan importante como la paz con Dios, en guerra o en cualquier otra forma de conflicto en un mundo cada vez más complicado.

Probablemente si quienes apuestan por las profecías encarasen este proceso de reformas en la conducta personal, hasta lograrían cambios estructurales en su espacio en la sociedad, y contribuirían a realizar sus ambiciones.

Muy interesante la reflexión de Jason Hines -abogado doctorado en Religión, Política y Sociedad del Instituto JM Dawson de Estudios Iglesia-Estado de la Universidad de Baylor- acerca de Miqueas 6:8 (“Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; y ¿qué requiere el Señor de ti, sino hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios?").

Para él, la justicia es el más complicado de estos conceptos a considerar:

No podemos tener justicia en nuestras vidas, nuestros hogares y las diversas comunidades que habitamos si no estamos dispuestos a ser justos unos con otros. Esta equidad no busca necesariamente igualar los resultados para todos. Sin embargo, lo que hace es buscar nivelar el campo de manera que la toma de decisiones de cada persona pueda quedar libre de trabas. (...) Una visión diferente de la justicia, con ojos y corazones sintonizados con la misericordia y la bondad, nos conduce a una vida de humildad. (...)

Pero parece que fuese preferible especular con el tiempo de fin antes que cambiar las conductas aquí y ahora. La zona de conflicto pareciera ser jugar al apocalipsis y no tener una actitud diferente aquí y ahora. Y esto sí que vuelve inútil todo el debate.