10 filmes de Hollywood y 1 dato: Año Nuevo con Apocalipsis

Don´t Look Up: A pocas horas de su estreno, está Nº1 en visitas en la plataforma Netflix. Protagonizado por Leonardo Di Caprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence, trata sobre el inminente choque entre un asteroide de diez kilómetros de largo y nuestro planeta.

Las autoridades políticas estadounidenses son indolentes ante la advertencia de científicos norteamericanos.

El argumento es recurrente pero se cree que lo que intentó Di Caprio es generar conciencia de manera metafórica sobre el cambio climático que podría terminar con la vida terrestre, tal como la conocemos.

Es una tragi-comedia ya que se recurre al humor en numerosas ocasiones-

Algunos críticos ya aman este filme y otros lo detestan abiertamente.

Buscando un amigo para el Fin del Mundo (Seeking a Friend for the End of the World). Comedia. Un hombre (Steve Carell), abandonado por su mujer la víspera de la caída de un meteorito que destruirá la Tierra, decide buscar a Olivia, su antigua novia de la secundaria, después de que su joven vecina llamada Penny (Keira Knightley), quien acaba de abandonar a uno de sus muchos novios, Owen (Adam Brody), le entregara una carta enviada hace meses y que tenía ella por equivocación del cartero. Penny se ofrece acompañar a Dodge en la búsqueda por 'el amor de su vida', a cambio que él la ayude a volver a ver a su familia en Inglaterra, dado que Dodge conoce a 'alguien' que tiene un avión, ya que ni las aerolíneas ni los pilotos privados están realizando vuelos.

Asteroide. Destinada al mercado televisivo, fue una miniserie de la NBC sobre un asteroide gigante en curso de colisión a la Tierra y sobre las actividades del Gobierno de los Estados Unidos para evitar su impacto con el planeta.

Una noche, cerca de Billings, Montana, pasa un camión cisterna cuando un meteoroide golpea de repente frente al camión. El conductor intenta apartarse del camino, pero pierde el control y se vuelca y el camión cisterna explota, provocando un incendio masivo.

A la mañana siguiente, el fuego está fuera de control y se informa que el camión cisterna fue alcanzado por un rayo. Con el área evacuada, el director de FEMA, Jack Wallach (Michael Biehn), y un colega, Adam Márquez (Carlos Gómez), están volando en helicóptero sobre el área, inspeccionando el incendio, cuando notan que 2 personas aún se encuentran en el área. Es un hombre en el techo de su casa, tratando de salvarla, a pesar de las protestas de su esposa. Jack y Adam aterrizan y llevan a la mujer a bordo. Su esposo comienza a sufrir inhalación de humo cuando Jack logra subirlo al helicóptero. Jack apenas logra escapar cuando un tanque de propano provoca una explosión masiva y destruye la casa.

3 Días. Obtuvo el premio a la mejor película en el festival de Málaga de 2008. Narraba cómo el secretario general de la ONU anuncia que un gigantesco meteorito está a punto de chocar contra la Tierra en 72 horas, lo que implica el fin de toda la humanidad.

Un punto de partida amplio y devastador, una historia mucho más concreta y humana en un movimiento que quizá decepcione a algunos espectadores que hubiesen preferido que el elemento de ciencia ficción funcionase como algo más que telón de fondo.

Sin embargo, se busca transmitir al espectador cómo sería el aire deprimente asociado a ese destino inevitable.

'Cuando los mundos chocan' ('When Worlds Collide'. Una estrella gigante está a punto de chocar con la Tierra, lo que inevitablemente provocaría el fin del mundo. El Gobierno rehúsa escuchar a los científicos, pero un grupo de empresarios financia la construcción de una nave espacial con el fin de transportar a un número limitado de personas a otro planeta para crear allí una nueva civilización.

A medida que se aproxima el fin, tendrán que luchar no sólo contra el tiempo, sino también contra el pánico de los que están condenados a quedarse en la Tierra.

Logró el Oscar 1951 a los mejores efectos especiales.

Melancolía. Lars von Trier filmó uno de sus mejores trabajos. El drama con elementos de ciencia ficción se divide en 2 partes, llamadas Justine y Claire, en referencia al nombre de 2 hermanas, interpretadas por Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg.

Un planeta llamado Melancholia se dirige inevitablemente a la Tierra para destruirlo todo

La película logró tres premios del cine europeo y Kirsten Dunst se impuso como mejor actriz en Cannes.

Meteoro. Sean Connery y Natalie Wood vivían un apasionado romance en la piel de un científico estadounidense y una traductora soviética que en plena Guerra Fría

Veían cómo sus países no tenían más remedio que colaborar en la prevención de una inminente catástrofe planetaria: la caída de un enorme meteorito sobre la Tierra.

En la misión, fueron ayudados por Henry Fonda y Karl Malden.

'Supernova' ('El fin del universo'). Un equipo de búsqueda y rescate viaja por el espacio profundo a principios del siglo 22 a bordo de la nave médica Nightingale, para ofrecer respaldo y rescatar a los colonos del espacio. Reciben una señal de socorro procedente de una luna a la deriva. Al llegar se encontrarán cerca de una estrella a punto de colapsar en supernova.

Armageddon. La película comienza en la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, cuando un meteorito de 10 kilómetros impacta en la Tierra y acaba con la era de los dinosaurios. El narrador dice "sucedió, y volverá a pasar. La pregunta es cuándo".

Muchos años después, el Transbordador Atlantis estaba en el espacio, con su tripulación comunicándose con la NASA, cuando de repente cientos de objetos provenientes del espacio profundo golpean la nave y hacen que explote violentamente, matando a la tripulación. Después en Nueva York, mientras un joven discutía con un comerciante, un meteorito cae justo sobre él y lo asesina; unos segundos después cientos de meteoritos caen en toda la ciudad destruyéndola casi por completo. Después de aquel suceso, el director de la NASA descubre un gran asteroide del tamaño de Texas que está en curso directo de colisión, que impactaría en la Tierra dentro de 18 días.

Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, Will Patton, Michael Clarke Duncan, Peter Stormare y Steve Buscemi.

Deep Impact. El adolescente Leo Biederman (Elijah Wood) se une al club de astronomía del instituto para estar más cerca de su compañera Sarah Hotchner (Leelee Sobieski), pero no imagina que en una de las clases descubrirá un cometa. Cuando se lo cuenta al doctor Marcus Wolf (Charles Martin Smith), éste se da cuenta luego de hacer algunos cálculos de que dicho cometa chocará contra el planeta Tierra. Lamentablemente, antes de poder comunicarlo, el doctor Wolf fallece en un accidente automovilístico.

Un asteroide perdido rumbo a la Tierra y lo que comenzó como la más atractiva lluviaansforma en una tragedia bíblica. Dirigida por Mimi Leder y protagonizada, entre otros, por Téa Leoni, Morgan Freeman, Elijah Wood y Robert Duvall.