Intendentes, electores y la traición de Alberto Fernández

Pero, extrañamente, tal como si se tratara de principiantes en el oficio de la política, uno tras otro se fueron sumando los errores no forzados.

Inexplicable en gente con tanta experiencia, a no ser que detrás de ellos existan las 'manos amigas' dispuestas a, tal como expresó un experimentado consultor, “quemar las naves, si no somos nosotros (por un sector particular), que no sea nadie”. Intrigas que deambulan por Olivos donde, según aseguran quienes suelen transitarla, los asiduos viven en frecuencias diferentes a lo que sucede puertas afuera.

CFK

Aún no se sabe si habrá una nueva incursión de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires antes del 12 de setiembre.

CFK subiendo al avión privado que la traslada desde Río Gallegos a Ciudad de Buenos Aires. (Foto OPI Santa Cruz). Alberto Fernández en problemas: Cristina Fernández de Kirchner ya dijo lo que debía decir, y se marchó.

Por lo pronto su viaje al sur es una clara señal de su ánimo. Los votos los tiene en el conurbano, pero su lugar en el mundo es El Calafate. Ella ya dijo lo que tenía que decir. De todas las maneras posibles. Habrá que entender la respuesta a ese malestar de la vicepresidente en el raro operativo clamor pidiendo la reelección para el Presidente Alberto Fernández.

El propio Jefe de Estado pareció pedir que le tengan contemplación ya que no iba a traicionar ni a Cristina, ni a Máximo ni a Massa. Nadie anuncia lo que no hará si en algún momento no se le pasó por la cabeza. ¿Está en condiciones de hacerlo? Tarea para psicólogos.

A quienes debería pensar en no traicionar Alberto Fernández es a los intendentes del conurbano. Las encuestas, salvo raras excepciones, muestran que en los territorios, la imagen de los jefes comunales es superior a la del Presidente y el gobernador.

Según el distrito que se mire, 'empardan' con la de Cristina Kirchner. A diferencia de otras ocasiones, será clave cómo trabajen los alcaldes para empujar la lista de abajo hacia arriba, cuando en otros tiempos era al revés.

Victoria

El empuje que muestra la verba de Victoria Tolosa Paz no está exenta de tensiones internas. Será difícil cerrar heridas ocurridas en la misma jornada del cierre de las listas cuando, una vez confirmada, ella tomó el teléfono y trató de influir en los cierres de varios distritos, principalmente en La Plata, de donde proviene.

tolosa-paz.jpg Victoria Tolosa Paz.

Ella exigió que no figurase en la lista Florencia Saintout, su rival de 2019 y ligada a La Cámpora. Las habladurías sostienen que Máximo Kirchner anotó. Y no olvida.

La mayor preocupación sobre la radiografía electoral que tiene el oficialismo es la performance en la zona sur del conurbano. En la 3ra. Sección Electoral que, salvo en Lanús, domina el peronismo.

La diferencia hoy del Frente de Todos sería de apenas 4 puntos ante la sumatoria de los votos que obtendría Diego Santilli y Facundo Manes en la interna de Juntos.

“Si eso es así, estamos muy complicados”, asegura un experimentado intendente peronista de la zona sur.

En la 1ra. Sección Electoral, los números son peores. Allí, Juntos aparece 6 puntos adelante, siempre teniendo en cuenta que se acoplen de manera total los votos que saquen separados los contendientes de la interna principal de la oposición.

De todas maneras, entre los candidatos que tienen representación territorial creen que, al final del camino, el oficialismo saldrá airoso. Lejos de la performance de 2019, pero ganador al fin.

Lo fundamentan así:

La foto de Olivos quedó vieja, vamos a tener una buena diferencia en las PASO que se va a profundizar de cara a las elecciones generales. El día después de las PASO te vas a encontrar con el Frente de Todos en la mayoría de las estructuras del Estado. La gente quiere que la vacunen y volver a la normalidad, y eso lo garantiza el gobierno.

El resultado

Lo interesante de observar en estos comicios, además, es cuál de todas las fuerzas políticas pueden despertar algo vital para el electorado: Esperanza.

El gobierno tiene el argumento que la pandemia atrasó los planes por los que ganaron en 2019.

En Juntos, la dificultad está en que ya no representan lo nuevo, salvo el caso de Facundo Manes. La muestra más concreta es el caso de María Eugenia Vidal en Ciudad de Buenos Aires.

Mientras la política discute sus propias cuestiones en medio de una campaña atípica y un resultado que podría ser parecido a las intermedias de 2001, la Argentina continúa en un tobogán sin freno.

Facundo Manes propone recrear un sueño como fue en 1983 con Raúl Alfonsín. Si se toma en cuenta ese año, según datos del Banco Mundial del PBI per cápita en dólares constantes, la economía Argentina creció menos de la mitad del promedio de América Latina, publicó el economista Diego Giacomini.

Él agregó: "La performance relativa de la Argentina fue mucho “peor” en los últimos 10 años. En 2012/2020 mientras el promedio del mundo creció 8,4% y el promedio de la región subió 2,7%, Argentina cayó 20,1%."

Por eso, surge una vez más la pregunta del título de esta nota. ¿A quién no debería traicionar Alberto Fernández?