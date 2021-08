El católico Biden intenta volver a empezar con el Islam

Nunca antes había sucedido en la historia estadounidense y lo hace el 2do. Presidente católico en la vida del país, reflejando la necesidad que tiene USA de aproximarse al mundo islámico, cuya realidad no supo o no pudo o no quiso interpretar luego de la tragedia del 11/09/2001, confundiendo a Osama bin Laden y Al Qaeda con todo el Islam. Más recientemente han llegado las derrotas en Afganistán y ahora en Irak.