Villa 31 cumplirá 100 años en 2031: el "plan japonés" para urbanizarla

Un barrio popular tomado por los narcos

¿Cómo operan las organizaciones mafiosas que blindan el corazón del barrio con tres anillos de seguridad?

Los "soldados" cuidan la periferia; los "acompañantes" llevan a los consumidores hasta los dealers y los jefes se mueven cerca de los laboratorios, protegidos por una importante guardia de seguridad propia. Los "soldados" cuidan la periferia; los "acompañantes" llevan a los consumidores hasta los dealers y los jefes se mueven cerca de los laboratorios, protegidos por una importante guardia de seguridad propia.

image Barrio pobre en Japón fuente: Tokyotimes.org

Exploramos la disruptiva "vía japonesa":

¿Es posible transformar el hacinamiento en una oportunidad inmobiliaria estratégica para estudiantes y profesionales?.

Un proyecto que busca integrar la infraestructura actual al centro neurálgico del transporte porteño y los edificios del Bajo.

¿Qué debería pasar con la Villa 31? ¿Urbanización creativa o erradicación total? Dejanos tu opinión en los comentarios.