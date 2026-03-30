La Villa 31 de Retiro (barrio Padre Carlos Mugica) pasó de ser un refugio de estibadores tras la Gran Depresión de 1929 a epicentro de una batalla cultural y urbanística que divide a la Argentina.
INFORME AUDIOVISUAL 30/3
Villa 31 cumplirá 100 años en 2031: el "plan japonés" para urbanizarla
Es sinónimo del fracaso económico-social de Argentina. La villa 31 se extiende en territorio (72 manzanas) y hacia arriba (edificios de 5 y 6 pisos).
En el presente informe audiovisual de Urgente24 analizamos su presente en un territorio de 72 hectáreas donde conviven más de 45.000 personas de manera completamente favelizada.
Existen soluciones que abarcan desde las propuestas de erradicación total (enarbolada por figuras como el ex legislador porteño Ramiro Marra) y tambièn de urbanización interna construyendo miles de nuevas unidades habitacionales.
El alcalde porteño Jorge Macri aboga por la implementación de retenes policiales en las calles de acceso para frenar el control del ingreso de materiales de construcción.
Un barrio popular tomado por los narcos
¿Cómo operan las organizaciones mafiosas que blindan el corazón del barrio con tres anillos de seguridad?
Exploramos la disruptiva "vía japonesa":
¿Es posible transformar el hacinamiento en una oportunidad inmobiliaria estratégica para estudiantes y profesionales?.
Un proyecto que busca integrar la infraestructura actual al centro neurálgico del transporte porteño y los edificios del Bajo.
¿Qué debería pasar con la Villa 31? ¿Urbanización creativa o erradicación total? Dejanos tu opinión en los comentarios.