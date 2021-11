Viernes de veletas: Vuelve Elisa Carrió, macrista

Fragmento:

-Macri en privado suele quejarse de que son pocos los que reivindican su gobierno, ¿usted lo reivindica?

-Yo lo reivindico, ¿qué mas quiere? Fue un gobierno legalista. Lo que pasa que Mauricio no lee los libros.

-¿Pero para usted fue un buen presidente?

-Sí, fue un buen presidente. Lo que no quiso cambiar es lo que lo está perjudicando, por ejemplo eliminar la SIDE. Lo que no hizo bien es lo que le costó el gobierno, por ejemplo tarifas.

-Y cuando ve el tema de la mesa judicial, el supuesto espionaje a los familiares del ARA San Juan o la causa correo, ¿no le hace ruido?

-Yo con la mesa judicial no tengo nada que ver. Si el kirchnerismo creía que Germán Garavano formaba parte de una mesa judicial, ¿por qué no aceptaron el juicio político que le hice? Preguntale a un juez de la Corte si alguna vez hablé con alguno, incluso a los que propuse, como Horacio Rosatti.

-En esa visión que usted tiene del contrato moral de la política, ¿en qué lugar pone a Horacio Rodríguez Larreta?

-Las personas sin utopía tienen un problema, porque no hay sendero sin utopía. Yo tenía ese camino en el humanismo, y ateo, hasta los 38 años. Cuando en una lista se hace un amontonamiento y se deja afuera a una persona de una calidad y una formación para dos años difíciles, como Fernando Sánchez...

carrió larreta.jpg Elisa Carrió convoca a un diálogo a Horacio Rodríguez Larreta por los diarios. Cada vez menos creíble.

-¿Le dolió?

-Me dolió institucionalmente, no personalmente. Fernando está chocho, nosotros hacemos política con cargo o sin cargo.

-¿Lo habló con Rodríguez Larreta?

-No, pero voy a hablar. El lo sabe, cada uno tiene su conciencia. Que a cada uno le caiga en su conciencia. Se termina la lucha de la corrupción en la Argentina si dejan sin representación a la Coalición Cívica, te lo garantizo ya. Yo lo quiero a Horacio, tengo diferencias, pero el diálogo es muy franco y muy directo. (...)"

Carrió también dijo que la oposición debe apoyar el acuerdo con el FMI, y así será el voto de la Coalición Cívica (¿no hay debate interno? ¿Ya se debatió?).

Carrió dijo que hay que tener cuidado en la votación en particular del Presupuesto 2022, porque según ella ahí aparecen acuerdos escandalosos entre Gobierno y oposición, en especial en horas de la madrugada.

Y, entonces, Mayol llevó la entrevista hacia Sergio Massa, y resulta que también ligó Cristian Ritondo:

-Bueno, hay dirigentes del PRO con relaciones aceitadas con el kirchnerismo.

-Son obvias, y con (Sergio) Massa, obviamente.

-¿Le hace ruido el vínculo de Rodríguez Larreta con Massa, por ejemplo?

-Sí, se lo dije a él. No ruido, me espanta (risas). Yo entonces podría ser amiga del gordo Valor y traerlo a comer asado todos los días, total. Todo el mundo sabe mi opinión sobre (Cristian) Ritondo, sobre Massa, es público.

vidal-ritondo.jpg Cristian Ritondo, fiel aliado de María Eugenia Vidal, pero Elisa Carrió reiteró su embestida, ¿cómo queda el vínculo con Vidal? NA

La Nación

En el caso del diario La Nación, la entrevista fue de Matías Moreno. Y Cristian Ritondo apareció bien rápido, por pedido de Moreno:

-¿Por eso quiere que siga Mario Negri al frente del interbloque de JxC y prefiere que no asuma Cristian Ritondo?

-Es una decisión de Pro. Y tampoco me entrometo en la interna del radicalismo. Pero en circunstancias tan difíciles, como es lo que viene en la Nación, hay que estar preparados. Y una de las personas con mayor práctica parlamentaria y honestidad personal es Mario Negri. Es una garantía y, sobre todo, una figura histórica de cara a una sociedad que está hambrienta de que les resuelvan los problemas, no de que los políticos peleen por los cargos. De hecho, yo no estuve en el búnker ni discuto nada.

Elisa Carrió dijo que algunos de JxC entregaron el Gobierno antes de tiempo y el periodista fue derecho a preguntar por Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Ella respondió: "Lo digo por mucha gente."

-¿Esos dirigentes integraban el Gobierno de Macri?

-Sí, fue gente nuestra.

-¿Vinculados al peronismo?

-Incluso, las operaciones terribles que yo sufrí durante la última etapa del gobierno, es decir, después de las amenazas de balas, fueron fuego amigo. Ahora, todo está en la Justicia y hay secreto de sumario, pero hasta aquí llegué.

-¿Sufrió fuego amigo en JxC?

-No, de algunas personas vinculadas [al gobierno de Cambiemos]. Pero no hago responsable a Macri en ningún momento. Macri es uno de los grandes perjudicados. Él no tiene nada que ver con esto. Son [personas] de segunda o tercera línea, que disputan el poder al viejo estilo del PJ.

Rogelio Frigerio. Dicen que el ministro del Interior espera tener un mano a mano con Macri del que podrían salir definiciones sobre su futuro político. Foto: NA. Rogelio Frigerio: En la entrevista de La Nación no quedó muy en claro qué opina Elisa Carrió de él. Pero en la de Clarín dijo que es buen mozo aunque tiene diferencias: ¿?

Luego, Carrió dijo que no pero que sí. De alguna manera fue la típica extorsión de Carrió, y también hubo palos para Sergio Massa, Cristian Ritondo y Gerardo Morales. Leer:

-Fernando Sánchez no ingresó al Congreso. ¿Le molestó que Larreta modificara el reglamento interno de JxC a pedido de Ricardo López Murphy?

-No. Al contrario, yo lo quiero mucho a López Murphy. Me parece que es una reivindicación histórica… A veinte años del 2001, llegó a ser diputado nacional. Lo de Fernando es una pérdida institucional muy grande porque tiene una formación extraordinaria. Ahora, nosotros no vamos a dejar de ser generosos porque perdamos diputados, pero sí podemos apartarnos si nos maltratan. Irnos.

-¿Podrían irse de JxC si el Pro los maltrata?

-No por el Pro. Hasta ahora tengo buen trato con todos. Hicimos de la generación una política. Siempre aceptamos las derrotas y las victorias como un paso. Se puede hacer política sin cargos.

-Usted dice: “si hay maltrato, podemos irnos”. ¿Es una advertencia a los socios de JxC?

-Si hay un maltrato profundo, sí. Sobre todo, hablo por mí, no por el partido. La CC puede quedarse, pero yo voy a marcarlo: si me maltratan, la distancia será sideral. La gran cuestión de la Argentina es la cuestión moral. Lo que vivimos en el país es una violencia intrafamiliar, intrasocial e intrainstitucional, es decir, es un círculo de violencia. Lo que ha sucedido en estos días tiene un olor a SIDE impresionante. No sé quiénes son, pero vi a muchos de la SIDE operar en el 2001. Y el ataque a Clarín me hace acordar a episodios que he vivido.

-¿La unidad de JxC está garantizada?

-Si se resuelve la cuestión moral y el programa en términos racionales… La CC no tiene problemas, porque se lleva bien con todo el Pro o el radicalismo. No tengo problemas personales, sino problemas morales insalvables con algunas personas. Y eso es porque conozco la historia. Yo no estoy dispuesta a que se traicione la voluntad popular.

-¿A qué se refiere? ¿Hacer un acuerdo con el Gobierno sería “traicionar la voluntad popular”?

-No, no. Si el acuerdo es transparente, serio y racional, y está en el marco del Parlamento, es [Jürgen] Habermas. Hay que tener cuidado porque no hay fundamentos morales para el diálogo en la Argentina. Es decir, no hay gente honesta y sincera. Ahora, si hubiera una doble negociación, obviamente, lo vamos a denunciar. La sociedad debe tener claro que no vamos a convalidar ningún doble juego; juntos no es amontonados.

sergio-massa-horacio-rodriguez-larreta-1257853.jpg Elisa Carrió atacó a Sergio Massa para golpear a Horacio Rodríguez Larreta.

-¿Un “doble juego”?

-La política sabe muy bien qué es el doble juego. Las amistades por abajo y la apariencia por arriba. Son como los distintos partidos que manejan los clubes de fútbol. Finalmente, son todos amigos.

-¿No le hace ruido la amistad de Larreta, Ritondo o Gerardo Morales con Sergio Massa?

-Sí, pero es un problema moral de ellos, no mío. Ya tenemos procesado a [Julio, exfiscal de San Isidro] Novo, íntimo amigo de Massa, por encubrimiento del triple crimen de General Rodríguez. Y su otro íntimo amigo, [Claudio] Scapolan, que manejaba las fiscalías de Pilar, está procesado por ser jefe de una banda de narcotráfico. Ahora, yo puedo tener un amigo delincuente, pero no voy a negociar con él ni lo voy a hacer salir de la cárcel. ¿Está claro? Entonces, la verdad es que es una cuestión moral que la tienen que resolver ellos.