Victoria Villarruel se 'desperoniza' atacando a los ex LLA pro Kicillof

Carlos Kikuchi y Mariano Gerván habían realizado una política de alianzas durante 2022/2023 para constituir el Frente La Libertad Avanza, hasta que Javier Milei decidió un 'armado' diferente para gobernar.

Todo había comenzado mucho antes, durante la campaña electoral. Y la culpa la tuvo Javier Milei. En determinado momento, en La Libertad Avanza se debatió la cuestión de las afinidades futuras, de llegar al poder. Unos insistieron en hablar con el peronismo no K pero Milei eligió -de la mano de los Benegas Lynch- a Mauricio Macri. Y lo hizo en forma vergonzante: el día que fue a la casa del ex Presidente sólo avisó que iba a una reunión. Todos se enteraron por las redes sociales más tarde de qué reunión se trataba. De inmediato en La Libertad Avanza ocurrieron las advertencias pero Javier Milei las desoyó porque, tal como le dijo en varias ocasiones a Kikuchi, "La Libertad Avanza soy yo", y eso no es aceptado por muchos.

Milei se negó a aceptar los mensajes de que en LLA no había espacio para Mauricio Macri ni el PRO. Y él creyó que eso no le provocaría costos. ¿Es posible semejante soberbia?

De hecho, hubo un comunicado de advertencia en ese momento de 8 legisladores de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense. Y Milei persistió en su decisión sin reparar en el riesgo.

Así las cosas, el bloque libertario terminó quebrado en la Legislatura bonaerense. Y en Diputados, 9 legisladores armaron bloque autónomo, llamado Unión, Renovación y Fe: Gustavo Sergio Cuervo, Carlos Fabian Luayza Troncozo, Constanza Moragues Santos, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández.

