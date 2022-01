Vacunación obligatoria: PBA pide debate en el Congreso

eniogarcia.jpg El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García.

El asesor explicó que “la dificultad de implementar la obligatoriedad de la vacuna radica en cuál sería la pena para la persona que no se vacunó" ya que "hoy el calendario de vacunación es obligatorio pero no tiene sanciones para quien no se vacuna”.