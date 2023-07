ulises-jaitt-habla (1).jpg Ulises Jaitt en C5N (Foto: captura del pantalla)

No perdió el tiempo y criticó fuertemente a los medios de comunicación por decir que no se había encontrado nada en el iPad de su hermana. “No es que no había nada, eso no lo iban a mostrar en este informe”.

Escuche a muchos periodistas desinformando

Por otro lado, Ulises también apuntó contra los profesionales que realizaron la pericias sobre la tablet ya que, según comentó al aire en C5N, “ellos habían dicho que no iban a poner nada que no sea referido a la muerte y han entregado un chat de un famoso, una captura comprometedora, con la pedofilia”

Ahora bien, ese fue el pie del hermano de Natacha para que los conductores continuarán haciendo preguntas y dándole el lugar para seguir hablando del caso de su hermana, de cual siempre recalca que quiere ser parte de todo el proceso, en los medios televisivos.

ulises-jaitt-natacha-jaitt.webp

A pesar de que Llorente trataba de preguntar quién es el protagonista del chat comprometedor, Ulises aclaró que no daría ningún nombre “porque después me van a dar problemas a mí”.

Cuando continúo relatando sobre el informe de la tablet que le mandaron, criticó a los peritos de hacer una “revisión parcial” ya que, aparentemente, los efectivos “sólo buscaron de febrero para acá”.

Lo de la tablet fue una excusa para cajonear la causa, por eso tardaron 4 años y medio sin poder desbloquear.

Mientras que la Justicia apoya la teoría de que Natacha murió por sobredosis, Ulises afirmó en C5N que no fue así y que la cocaína encontrada en su hermana es compatible “con una inhalación involuntaria”.

“No saben la lucha que yo tengo contra todos estos. Estoy yo solo contra todos”

------

Más contenidos de Urgente24

Acuerdo con el FMI: "El pago de US$ 3400 millones se hará"

'Orden', Sergio Massa y su plan de batalla

Este alimento aumenta depresión y 'encoge' el cerebro

Crédito para monotributistas: Requisitos y cuánto se puede pedir

Interna en el campo: Sergio Massa partió a la Mesa de Enlace