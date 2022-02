Sin embargo, en la cancillería argentina lejos están de que esa alianza se traduzca en un aval de la Casa Rosada a la avanzada bélica con la que Putin amenaza a Ucrania. Desde el Palacio San Martín abogan por una solución diplomática, pero se trata de expresiones off the record. No ha habido una comunicación oficial del ministerio de Relaciones Exteriores luego de que Putin reconociera como repúblicas independientes a las regiones separatistas ucranianas de Lugansk y Donetsk, y enviara tropas.