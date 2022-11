Tiros en La Matanza y traición de Emilio Pérsico a Alberto

La versión de Verbitsky

Por su parte, en el portal El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky abona la teoría de la traición de Pérsico a Alberto Fernández y replica en su columna dominical una respuesta del titular del Evita en declaraciones a C5N: “Quiero que ganemos. Estamos muy mal. No ayuda que Máximo Kirchner o yo definamos antes de tiempo, con la militancia que expresamos. Sería dar una ventaja. La que tiene más capacidad de ordenar es Cristina, no vamos a ponerle palos en la rueda. Yo no elegí a Scioli ni a Alberto, ni siquiera voté por Néstor Kirchner. Pero desde que estuvieron hicimos todo lo posible por apoyarlos. También ahora vamos a apoyar al candidato que esté en las mejores condiciones para ganar ”.

También menciona Verbitksy que en el Evita “están resignados a que Cristina retiene la centralidad en el FdT y que sólo ella decidirá las candidaturas a la presidencia y a la gobernación bonaerense, cualquiera sea el mecanismo formal que rija. Quedan pocos que aún no lo hayan advertido ”.

Más contactos

El portal DiarioAr aporta más sobre los contactos entre el Evita y Máximo Kirchner: “La disputa política en el territorio fue uno de los temas centrales que discutieron hace pocas semanas los dirigentes del Evita con Máximo Kirchner, actual presidente del PJ provincial. El hijo de la vicepresidenta fue personalmente a la casa de Pérsico y Cubría, en Isidro Casanova, donde ayer fue el violento ataque. La cena también tuvo como marco de fondo la pelea histórica que hay entre la organización social y La Cámpora”.

Y concluye: “Fuentes al tanto del cónclave aseguraron que no se resolvió allí cómo será la interna en el distrito, ni que Máximo oficie de mediador entre Pérsico y Espinoza. “Por ahora los van a dejar caminar”, dijo el operador”.

Balacera

La referencia del DiarioAR al “violento ataque” tiene que ver con el ataque a tiros contra 8 militantes del Movimiento Evita en La Matanza, la semana pasada cuando realizaban pintadas para promocionar la candidatura de la esposa de Pérsico a la intendencia del municipio.

El Evita no apuntó contra Espinoza, aunque hizo notar que la policía estaba cerca del lugar del ataque y no hizo nada.

Por su parte, el PJ de La Matanza que preside la vicegobernadora Verónica Magario emitió un comunicado en el que repudió “todo acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones como siempre lo hemos hecho”.

