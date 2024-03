También Alberto Fernández se burló de Javier Milei

Nunca insultamos ni atacamos a nuestros críticos. Terminamos con el espionaje interno y jamás ejercimos violencia institucional como usted lo hace. A diferencia suya, preservamos la memoria colectiva y perseguimos a los genocidas. También, a diferencia suya, trabajamos por ampliar los derechos de las mujeres, preservamos la igualdad de género y promovimos el respeto a la diversidad. Por todo eso, fuimos mucho mejores de lo que usted es.

No descargue en otros u otras sus responsabilidades y sus errores. Detesto estos debates por las redes sociales. Pero es el modo que usted elige. Con el respeto que me merece su investidura, le pido que revise el rumbo que le está dando a nuestra Patria. Es demasiado doloroso para millones de argentinos y argentinas."

Javier Milei nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar…

Miguel Ángel Pichetto

Muy interesante para sumar es un fragmento de la entrevista de Matías Moreno a Miguel Ángel Pichetto en el diario La Nación:

"(...) -¿Piensa que la nueva ley ómnibus podrá pasar el filtro del Congreso tras la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada?

-Ganancias y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria son los temas más conflictivos dentro del escenario de la Cámara. El resto de los temas podrían pasar en la medida que logren un acuerdo político.

-¿Eso es posible con Milei, quien sigue con sus ataques a la “casta?

-Que la terminen con agredir al Congreso. Acá hay una política dirigida desde los medios de comunicación, con algunos periodistas que juegan con el Gobierno, para destruir al Congreso. Son suicidas: están destruyendo la imagen del país en el exterior, porque los fondos de inversión que han venido al país, la preocupación que tienen es la cuestión de la institucionalidad y cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Congreso. Entonces, este ataque persistente de voceros calificados al Congreso implica un intento de destrucción del parlamento. Eso me parece lamentable.

pichetto.jpg Miguel Ángel Pichetto.

-¿Lo dice por la polémica respecto de los aumentos de sueldos en el Congreso?

-Si una chica recién ingresada, sin título, sin formación alguna puede cobrar dos millones y pico de pesos, ¿de qué estamos hablando? ¡Y si el Gobierno se había aumentado los sueldos en el mes de febrero!

-Milei ordenó retrotraer la suba y culpó a Cristina Kirchner por un decreto de 2010. ¿Es razonable?

-El Presidente tiene que conocer lo que firma. El secretario de Legal y Técnica [por Javier Herrera Bravo] le tiene que informar lo que firmó. No es un decreto de Cristina. Es un decreto que firmó él en febrero y está publicado en el Boletín Oficial.

-Pero Milei dijo que dará marcha atrás. ¿Está de acuerdo?

-Es un disparate. Porque un ministro tiene que ganar una suma razonable. De lo contrario, el Congreso y los lugares de la administración pública se llenan de aventureros y personajes marginales que no van a ayudar a que el país salga adelante. Entonces, la degradación del sistema público, dinamitar al Estado con salarios pobrísimos y jugar el jueguito ese…Es lamentable. Tampoco la locura. Tiene que haber un criterio de razonabilidad. Pero lo que no dicen es que un empleo jerarquizado del Congreso cobra más que un senador y un diputado, porque se le pagan los adicionales de título y antigüedad. Por lo cual es todo un disparate.

-¿Por qué razón?

-Es una forma de degradar la institución del Parlamento. No digo que los diputados y senadores cobren salarios irrazonables, pero atacar al Congreso permanentemente es un atentado al sistema democrático que ponen en riesgo la previsibilidad jurídica de la Argentina. Y convierte al país en algo parecido a Venezuela. Tal vez quieran una asamblea al estilo venezolano o un país africano.

-En su mensaje, Milei dice se “acabó la joda” y que “con su gobierno los perjudicados van a ser los políticos”. ¿Esto contribuye con su objetivo de lograr la aprobación de la ley ómnibus?

-Esto no sirve. Es el mundo líquido de Twitter, hermano. Es un esquema donde lo que importa es el hecho de parecer disruptivo. Nadie está hablando que la situación no es extrema. Yo considero, al igual que el Presidente, que la situación es delicada y hay que poner el hombro. Ahora bien: si querés tener funcionarios de cierto nivel y que no estén para hacer negocios, tenés que darles una remuneración acorde y razonable. Tampoco me parece irrazonable que el Presidente cobre cuatro millones y medio de pesos. Además, cómo presentamos en nuestro proyecto de ley, toda la administración pública debería estar subordinada a lo que cobra el Presidente. Esto debería ser así si queremos encarar este tema en serio, sin hipocresía y sin mentiras. ¡Una piba del Renaper no puede ganar lo que gana, sin título y que nadie diga nada! (...)".



