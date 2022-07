Subsidios de luz y gas: Cómo pedir un turno en la ANSES

Subsidio de luz y gas: Qué datos se deberán completar

DNI

Número de trámite del DNI

Nombre y apellido

CUIL

Género

Fecha de nacimiento

Datos socioeconómicos

Situación laboral

Datos de contacto

Domicilio declarado por el usuario

Código postal

Relación con el domicilio

Datos del servicio de luz, gas y del grupo conviviente.

Subsidio de luz y gas: Qué pasa si el servicio no está a tu nombre

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar el pedido para conservar los subsidios de luz y gas como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.