"Si se rompe el FdT, sería un error histórico e imperdonable"

Además, reconoció que las internas oficiales son más peligrosas que las opositores en calidad de gestión. “La oposición con sus determinadas diferencias no tienen el riesgo en la gestión porque no están gestionando, en todo caso se romperá la alianza electoral o tendrán dificultades para ponerse de acuerdo en una candidatura”.

Tras, el rumor de la posible salida de Juan Manzur de la Jefatura de Gabinete, él mismo afirmó “estar trabajando a la par del Presidente”. Sin embargo, según trascendió el mismo Olmos podría reemplazarlo ya que es un hombre de suma confianza del presidente Alberto Fernández. Antes de ser vicejefe, se desempeñaba como Jefe de asesores de la presidencia.

Respecto a esto, Olmos aseguró: “Cuando fue convocado Manzur fue en un momento especial, habíamos perdido las PASO y se convocó a alguien que representara a los Gobernadores, siempre sabiendo que tomaba licencia en la gobernación para hacer un aporte. Los tiempos y cuando esa situación va a terminar lo decide el presidente. No puedo suponer cuándo será o a quién elegirá el presidente eventualmente para un reemplazo. La etapa de Jefe de Gabinete de Juan Manzur, fue diferente a la de Santiago Cafiero que le tocó la pandemia y la deuda heredada del Gobierno de Macri. La etapa del actual Jefe de Gabinete tiene que ver con el diálogo y la relación política con las provincias, con el parlamento”.

Asimismo resaltó que tipo de personalidad debería encarnar el próximo Jefe de gabinete en un momento tan complicado del país, desde hoy hasta las elecciones del año que viene. “Es muy importante una figura de diálogo, de plena relación con el parlamento y las provincias y que conozca la importancia de las relaciones políticas para la etapa que viene”

Alberto Fernández y Gran hermano

Las declaraciones del participante de Gran Hermano 2022 Walter Santiago, apodado “Alfa” resonaron en todo el país no solo porque acusó de “coimero” en duros términos al presidente Alberto Fernández sino porque esté y la vocera Gabriel Cerruti salieron, sorprendentemente, a defender la imagen del mandatario.

image.png El participante de GH Walter Santiago, apodado “Alfa” que acusó a Alberto Fernández de "coimero".

Ante esto Juan Olmos también vindicó la imagen de su líder y explicó el motivo de las respuestas de Cerruti y Fernández. "Lo que hizo el presidente es cortar por lo sano, no conoce a esta persona, no se puede dudar de su honestidad y se terminó el asunto. No me parece que tenga que tener la trascendencia que le estamos dando. El presidente este tipo de cosas no las deja pasar, tiene que ver con sus convicciones y las va a defender cada vez que se pongan en cuestionamiento”.

Y cerró: “El presidente es un dirigente honesto y tiene que defender su honestidad en lo público, en los medios, en las redes, en la justicia, en los ámbitos políticos”.

