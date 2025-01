Sesiones extraordinarias: No arranca bien la reunión de Guillermo Francos con aliados

image.png Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, únicos jefes de bloque de la oposición que irán a la reunión con Guillermo Francos para hablar sobre el temario de las sesiones extraordinarias.

La administración libertaria parece haber puesto como prioridad el proyecto de Ficha Limpia y el que elimina las PASO. En el segundo caso sus aliados no están convencidos de la eliminación y plantearían la suspensión por este año.

En ambos temas los números para el Gobierno siguen siendo muy adversos: en cuanto a las PASO es más complejo porque necesita una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado debido a que se trata de un cambio en materia electoral. Debido a esas mayorías es que se espera que el oficialismo acepte la suspensión de las primarias.

En el ‘poroteo’ del oficialismo no entran los radicales de Democracia para Siempre y desde el bloque que comanda Pichetto no hay unanimidad, por ejemplo, los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora votarían la eliminación pero el resto no.

Pero el caso de ficha limpia es más complejo aún porque en el Senado el peronismo no avalará el proyecto y su bloque de más de 30 legisladores tiene la llave para aprobar cualquier iniciativa.

Los otros temas que están en el temario de extraordinarias son la ley Antimafia, el Juicio en Ausencia del Imputado, Reiterancia, Ficha Limpia y el proyecto sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos, y los pliegos de los jueces de la Corte Suprema.

Sesiones extraordinarias: reunión con senadores

La semana que viene Francos se reunirá con los senadores aliados. Serían parte del convite Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal), Alejandro Vischi (UCR), Ezequiel Atauche (LLA), Luis Juez (o se reemplazo como jefe del bloque del PRO) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).

