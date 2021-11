“No solamente me quedo, sino que tengo que redoblar los esfuerzos. Para un soldado rendirse no es una opción”, dijo en declaraciones al canal LN+.

Además agregó que “la permanencia mía o no, no tiene que ver con la gestión sino con cuestiones políticas". "Situaciones como la de Roberto (el kioskero asesinado), aquellos que tenemos responsabilidad y compromiso sabemos que no nos podemos hacer los distraídos ni retirarnos”, dijo.

Sobre las "cuestiones políticas" se había referido un día antes cuando dejó abierta la posibilidad de renunciar. "Me voy a tomar 24 horas después de las elecciones para recapacitar muchas cuestiones políticas en las que tengo diferencias", expresó el funcionario en declaraciones radiales.