Santiago Cafiero rumbo a USA: busca respaldo ante el FMI

El encuentro entre Cafiero y Blinken, que está previsto para el próximo 18 de enero, se concretará días después de que la Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro regional del que Estados Unidos no forma parte.

A su vez, Cancillería aseguró a esa misma agencia que el encuentro con Blinken, se trata de "una reunión eminentemente política y no técnica para discutir el acuerdo del FMI".

En ese punto, analizaron que "el problema de la deuda también es político, ya que el ex presidente de Estados Unidos (Donald Trump) autorizó por un interés político un crédito que el staff del FMI no autorizaba al ex mandatario argentino (Mauricio Macri)".

Y agregaron: "El 2021 demostró con sus datos económicos que el planteo de Alberto de déjennos crecer para poder pagar es válido".

"Es muy importante la reunión porque es la primera de alto nivel entre ambos cancilleres. Se va a revisar toda la agenda bilateral entre ambos países, que viene muy bien", puntualizaron.

"Santiago viaja sólo", enfatizaron desde la Cancillería, y confiaron que el funcionario nacional se hospedará en la residencia del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.