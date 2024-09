Rosario: El concejal aliado a Pullaro que sacude al socialismo

Federico Lifschitz

Con un apellido pesado en la historia política santafesina, Federico, hijo de Miguel Lifschitz, arrancó su carrera política con 32 años como precandidato a concejal del frente 'Unidos para cambiar Santa Fe', encabezado por el gobernador, Maximiliano Pullaro.

Dentro de su campaña electoral, trató de diferenciarse y marcó su terreno con fuertes críticas al concejo municipal. En su momento, lo consideró "Un rol poco activo, un tanto alejado de los problemas de la gente porque está discutiendo temas menores, o boludeces, como dije en la vía pública y no ocupándose de los verdaderos problemas que tenemos en la ciudad".

Para el edil, el plato más determinante es la inseguridad. Y desde que se volcó al lado político, viene demostrando la disconformidad en temas claves vinculados. En medio de un escenario marcado por el terror ciudadano y la necesidad de recuperar la seguridad en las calles de Rosario, Lifschitz propuso erradicar la presencia de "trapitos" en la ciudad.

"Todos sabemos que los trapitos te 'cuidan' el auto de ellos mismos", señalaba el llamativo cartel que fue visto en la vía pública de Rosario, bajo la firma del concejal y el remate de su slogan de campaña: "Basta de boludeces".

image.png

Con muy poco recorrido político y siendo, en parte, un desconocido para la mayoría de los rosarinos (pese a ser el hijo del exgobernador santafesino en el período 2015-2019), Federico quedó a 8.000 votos de María Eugenia Schmuck, ganadora de las PASO de Unidos.

La obsesión por Rosario y los apuntes al Concejo

Desde sus inicios, el edil demostró "una particular obsesión" (así lo define él) con la ciudad de Rosario. En ese marco, lamentó: "Hace 20 años que Rosario no accede a ningún tipo de financiamiento internacional, que no hay un shock de inversión, ni proyectos transformadores".

Dentro del contexto, espera "liderazgos que estén a las alturas de los desafíos", por lo que subrayó: "Creo en liderazgos como los de mi viejo o de Maxi (Pullaro). Liderazgos que se hacen cargo de los problemas, que no patean la pelota afuera, que buscan soluciones, que no se dejan llevar por el dogma y les resuelven problemas a la gente". En parte, a donde inclina 'Nueva Energía'.

"Claramente tengo mayor vocación por la tarea ejecutiva y por mi ciudad. Tuve otras propuestas en términos electorales pero sin embargo opté por ser candidato a concejal en 2023 porque soy un enamorado de Rosario. Quiero ser protagonista del cambio que viene para Rosario", definió.

Consultado sobre el Concejo, del cual es parte, lo describió como "chato, con perfiles bajos". Sobre esa línea, reconoció: "Sigo siendo muy crítico del Concejo y de su funcionamiento e intento desde mi pequeñísimo lugar de responsabilidad modificar lo que está a mi alcance pero falta muchísimo. No es cuestión de criticar sino de plantear que las cosas son perfectibles.".

Más contenidos de Urgente24

Se viene el Marvel de Jesús: Un universo cinematográfico basado en la Biblia

Día del Perro Adoptado: Dar una segunda oportunidad, un acto de amor incondicional

Klaus-Michael Kühne, Kühne + Nagel, Adolf Hitler y judíos: Estupor en Alemania

Diego Martínez y su mensaje de insatisfacción con Riquelme

"Juan Grabois fue candidato presidencial por pedido del Papa, encarna su proyecto político"