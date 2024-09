Se viene el Marvel de Jesús: Un universo cinematográfico basado en la Biblia

image.png El universo de "The Chosen" tomará dimensiones bíblicas (literalmente) con su expansión a otros rincones de las Sagradas Escrituras. Entre ellos, una serie sobre Moisés, otra sobre José e incluso una serie animada.

Además, también se está desarrollando The Chosen in the Wild with Bear Grylls, un programa de seis episodios en los que el propio Jenkins se somete a una serie de desafíos en la naturaleza junto al famoso aventurero. Este proyecto daría inicio a varias colaboraciones en el ámbito no guionado, buscando expandir el alcance de la serie y atraer a nuevos públicos.