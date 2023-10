Rosario: Arrastró a un perro con su camioneta hasta matarlo

A raíz de eso, ahora esperan que Fiscalía actúe contra el conductor de la camioneta en base a la "Ley Sarmiento" de protección animal.

Los denunciantes presentaron las filmaciones que pudieron rescatar, parte de las cuales ya recorren toda la ciudad junto a la patente del mismo para poder capturarlo.

View this post on Instagram A post shared by Los Rescataditos De Manu (@losrescataditosdemanu)

Por su parte, la declarante describió al conductor como "Un señor grande, adulto, de la tercera edad que iba solo".

"Queremos que se haga justicia, vamos a seguir adelante hasta que se haga justicia por el perrito galgo", expresó el representante de la protectora.

El apuntado desmintió haber maltratado al perro

En diálogo con el móvil de "Radio Boing", el hombre acusado salió a romper el silencio y comenzó diciendo que "El perro estaba muerto hace dos días y medio o tres que lo mataron. Yo me enteré a la tarde y le pregunté a los vecinos. Aparte de esto, el perro estaba largando gusanos, estaba duro, el olor era fuerte", fueron sus justificaciones sin negar haber sido él.

No obstante, también agregó que no conocía al animal y para defenderse, de alguna manera, manifestó: "Yo salgo muy poco, no es que salgo siempre. Cuando llegué me pidieron que vaya a comprar algo para comer y cuando fui, le pregunté a las chicas de la tienda que era y me dijeron que era un perro que ya estaba muerto hace dos días".

Supuestamente, el perro ya había sido chocado y posteriormente tapado por dos señoras. "Yo agarré al perro y estaba arrastrando para llevarlo. No lo cargué en una carretilla y ahí está el erro", afirmó.

image.png El presunto hombre acusado de haber maltratado al animal.

Seguido a eso agregó que "Luego paró una chica y veo que empieza a sacar fotos. Yo dejé el perro como está y di la vuelta. Cuando volví el animal estaba al lado del contenedor para que se la lleve la basura. Luego lo vi en el noticiero diciendo que yo maté al perro", en referencia a Érica.

Para concluir se limpió las manos con nula excusa y comunicó con reiteraciones: "Hablan sin saber, si se hubieran bajado a preguntarme lo que había pasado yo no estaría pasando por esto. Aparte el perro estaba largando gusanos porque estaba podrido".

