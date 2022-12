Repulsión: Abusó sexualmente a una nena dentro de un tobogán

La situación está a cargo de la UFI Nº 5 del fiscal Juan Menucci, del departamento judicial de La Plata, en una causa caratulada como abuso sexual. La investigación intentará saber si la infante ya había sufrido otros ataques por el mismo vecino.

Cuando la noticia se hizo conocida en el barrio muchos vecinos y familiares de la nena intentaron agredir físicamente al presunto pedófilo.

Violencia sexual en menores de edad

La Fundación Red por la Infancia, en alianza con The Economist Intelligence Unit, New Venture Fund e Inspire, presentó el pasado 29 de noviembre la “Guía urgente para comunicar con perspectiva en niñez. Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”.

En este trabajo se dieron a conocer que, de acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso antes de cumplir 18 años. Según la guía, esto se replica en Argentina, lo que implica que hay más de 2 millones de chicas y chicos en situación de riesgo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FClJxIkTveTJ%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOgmj3M5Cw1WxRk1kVfQ1PXrrsc7b100RNYrZBQTmy5aL0NPNMvz4iiu3RDyGO6H8guFPXjENlT7yyk8e41YurZALUlSFVgeI01wEa3FXO8IqHfCwPnsoJOsXd7LcUKoXFXNfZABpucbIhfoPZBsBeZBRIeajaZBIg8ZAA7SbZA06vcCYuPk0QkZD View this post on Instagram A post shared by Red por la Infancia (@redporlainfancia)

Se calcula, además, que, de cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena. Dicha investigación también busca brindar las herramientas necesarias para que se puedan evitar este tipo de situaciones de violencia.

Entre las recomendaciones que da la Fundación Red habló de evitar determinado lenguaje como “menor”, “caricias” o “coito”. La psiquiatra Silvia Ongini, especialista en abuso sexual, dijo:

Los niños no pueden mentir con cosas con las que no han tenido contacto, no pueden fantasear un acto sexual de un adulto.

Otra de los consejos es evitar el morbo y el enfoque “policíaco”, resaltando la necesidad de “ponerse en el lugar de los chicos”.

Entre otras sugerencias, la Guía recomienda trascender los casos particulares y mostrar la magnitud de la problemática, colocar la culpa “donde tiene que estar: los abusadores”, evitar la revictimización y, por sobre todo, no difundir la identidad o datos sobre niños, niñas y adolescentes.

