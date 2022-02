Qué dijo Germán Martínez tras su nombramiento oficial

“El Presidente -Alberto Fernández- me pidió que trabaje por la unidad del bloque, que hable con cada uno de los diputados de nuestro bloque, de los bloques aliados, y me pidió que me dedique 100% a esta tarea”, dijo el santafesino que fue nombrado en tiempo récord tras la renuncia de Máximo Kirchner y antes de la gira presidencial que arranca esta noche.