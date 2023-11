Qué debería hacer Milei para crecer, según Federico Aurelio

No obstante, Aurelio observó que se le complica a Milei emparentar a Massa con el kirchnerismo al entender que el ministro de Economía y candidato oficialista "está logrando trascender" a los seguidores de Cristina Kirchner "porque si no, no estaría en la disputa del balotaje".

Para Aurelio, Milei tiene que intentar instalar el dilema "continuidad o cambio" aunque "sin especificar los temas".

"Milei viene negando las distintas medidas que se le critican porque pueden generar un ajuste en los bolsillos. Va a seguir intentando que se lo valore por el espíritu vocacional de cambio y no por cómo va a ser ese cambio, sino por una cuestión más conceptual que de medidas específicas en las cuales él pueda explicar hacia dónde va ese cambio porque eso va a generar más dudas que certezas", concluyó.

