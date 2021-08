Políticos se reinventan para captar jóvenes y decepcionados

Sucede que hay un desencanto en la política en general, entonces los precandidatos a las elecciones 2021 deben reinventarse para poder adentrarse en ese público que, por lo pronto, no está interesado en ir a las urnas. Allí es donde aparece uno de los precandidatos que gana cada vez más terreno en redes sociales y que la juventud parece gustarle: Javier Milei.

El polémico economista Javier Milei parece haberse adueñado de TikTok esta campaña, y se pueden observar cientos de videos en las cuentas "el peluca Milei", "Javier Milei" o "Libertarios", en la red social juvenil más usada del último tiempo, con una amplia aceptación entre el público que la utiliza y muchos comentarios que rezan: "yo lo voto... parece que está loco pero dice la posta... voy a votar a Milei, los otros son dinosaurios... Convencí a mi vieja a que vote a Milei...", entre otros mensajes.

Alertados del "boom" de Milei en redes sociales, líderes de la oposición han optado por hacer lo mismo. Por ejemplo, desde hace varios meses el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participa activamente en TikTok con curiosos y originales posteos, pero quien sorprendió en estos últimos días fue el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes.

"Dar el paso con onda", reza el raro spot de campaña del neurocientífico y candidato del radicalismo, que en pocos minutos se viralizó en redes sociales por lo insólito de su contenido.

Ese spot de campaña consta de un video corto de 26 segundos en donde se ve a cuatro jóvenes bailar la popular canción i "like to move it move it" que es muy popular entre los jóvenes por ser el tema de la exitosa película Madagascar. Además, este tipo de coreografías se viralizan en redes sociales como TikTok o Instagram, ya que los jóvenes replican los pasos y compiten entre quién los hace con más coordinación, estilo, y cuál alcanza más like y reproducciones.

Lo curioso del spot es que a diferencia de los otros precandidatos, Facundo Manes no aparece en ningún momento del video, y solo al final se lee la reseña: #DarElPaso CON ONDA.

¿Servirán estas nuevas estrategias y canales de comunicación para captar votantes no militantes? No lo sabemos, pero algunos políticos al menos hacen el intento.