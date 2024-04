Media sanción a la Ley Ómnibus 2 y al Paquete fiscal: Celebra Milei

Live Blog Post

Impuesto a las Ganancias: Los argumentos de quienes se oponen

El primero en rechazar este capítulo fue el diputado nacional Sergio Palazzo, que le reclamó al Gobierno que "los trabajadores van a volver a pagar Ganancias" y que además se eliminan diversas deducciones, entre ellas las guardias médicas, guardería, gastos de escolaridad, etc. "Significa que ya no se pueden deducir unos 400 mil pesos; por eso el monto en el que se paga Ganancias no son 1 millón 800, sino mucho menos que ahora no se puede deducir", sentenció Palazzo.

En ese sentido, le pidió a José Luis Espert retirar por completo el capítulo del paquete fiscal correspondiente al Impuesto a las Ganancias.

A su vez, la diputada del FIT, Romina Del Plá, pidió que se retire todo el capítulo de Ganancias porque va "en contra de los trabajadores" y llamó a una huelga general contra el Gobierno de Javier Milei.

Quien también adelantó su voto en contra fue la diputada nacional Danya Tavela, quien dijo que a pesar de que el Impuesto a las Ganancias es un "impuesto correcto", considera que deben revisarse algunas exenciones como por ejemplo las guardias médicas. "Nuestros trabajadores siguen castigados y nos debemos hacer cargo de las decisiones que tomamos en campaña", cerró.

A su turno, el diputado nacional Julio Cobos sugirió a Espert la incorporación de un artículo que compense a los deudores de créditos hipotecarios. "Que aquellos que tengan crédito puedan deducir un monto razonable", dijo. Y argumentó que hoy es de 20 mil pesos, monto que rige desde el 2003, cuando ese valor eran 20 mil dólares.

De todos modos, José Luis Espert rechazó todas las modificaciones y recomendaciones propuestas.