Homero Pettinato se retractó: "Pido disculpas a Javier Milei y a su hermana"

Luego de bromear sobre el hecho, Pettinato aprovechó el momento para retractarse sobre el controversial chiste que realizó hace pocas semanas en unos premios que organizó el canal de streaming en el que participa y que aludía a un supuesto vínculo amoroso entre el presidente Milei y su hermana Karina: "Votaron a un tipo que se coge a la hermana", había dicho el humorista.

En ese sentido, dijo que le correspondía "pedir perdón" y mirando a cámara le expresó las disculpas correspondientes al Presidente y a su hermana.

“Hice que medio país se sienta iracundo y resentido conmigo y me di cuenta de que no es lo que yo quiero generar. Me corresponde pedirle perdón a Javier Milei y a su hermana por ese chiste. Es un chiste violento, que violenta a Milei y a su hermana por decir que son incestuosos. No es mi forma de ser ni lo que quiero lograr”.

“Me di cuenta este fin de semana, por la violencia que recibí contra mi hermana y mis vínculos familiares, que esas cosas duelen y le debe haber dolido al Presidente y a la familia. No es lo que a mí me representa como comunicador ni lo que quiero mostrar”, expresó y subrayó: “Pido disculpas sinceras porque generó algo que yo no quería generar y me lo hicieron saber, me lo devolvieron con la misma moneda”.