Polémica por la prohibición de usar malla blanca a mujeres

Elba Willhuber, directora de Mujeres y Género de la provincia, sentó posición: "Los colores hace mucho tiempo, desde que se oficializaron los colores de la diversidad, han dejado de separarnos". La también integrante del Consejo Federal ante el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad desarrolló su análisis: "Lo que nos une es el respeto y que no haya más control social sobre los cuerpos en base a la vestimenta. Lo digo desde una perspectiva de género. Es muy bueno que se discuta. Es una interpelación de cuestiones discriminatorias que hemos pasado muchas mujeres y colectivos del LGTQ+. Es importante que se vayan dejando de lado. Definitivamente, no quiero que los colores nos separen".

planilla.png Imagen de la planilla de la pileta de Comodoro Rivadavia donde se observa el dato de la malla blanca.

La controversia interpeló directamente al director de deportes del municipio, Martín Gurisich, quien debió aclarar la singular prohibición que dictamina el reglamento para ingresar al natatorio: habló de una desactualización, de la "transparencia" y de una medida para "evitar inconvenientes".

Dijo, en diálogo con 'Cadena Tiempo' que "cuando se redactó se prohibían las mallas blancas porque generaban transparencias. Estaba prohibido lo que transparentaba y dejaba ver el cuerpo. Ese es el resguardo del reglamento".

E insistió en que "se trata de evitar la transparencia. No podemos poner malla transparente. Uno puede establecer un criterio general y por lo general es la blanca lo que transparentaba. Me comprometo a revisarlo en caso que no corresponda y se actualice. Es bien tomada la sugerencia; apunta a las mallas que transparenten, para evitar inconvenientes".

Elba Willhuber respondió a los argumentos de Gurisich, aunque a su vez esquivó la polémica al expresar que desconoce las visiones del equipo que administra la cartera de deportes en Comodoro Rivadavia: "Si es porque el color blanco genera transparencia sobre los cuerpos, lo que se tiene que trabajar es la aceptación y cómo deconstruir lo que es el cuerpo desde los mandatos patriarcales. Hay que revisar esa medida. No hay ninguna duda".

"Justamente son las diferencias las que se tienen que respetar. Que no nos separen, que nos una el respeto. La tolerancia hace que ponga un velo a esas diferencias y eso no hay que propiciar. Que todo se discuta para que entre todas, todas y todes las discriminaciones sean cada vez menos", estimó la directora de Mujeres y Género de Chubut en declaraciones a 'Radio Tiempo' de Trelew.

"Tenemos que replantearnos los colores. El color blanco en los guardapolvos durante mucho tiempo ejercía un control social sobre los cuerpos. ¿Qué esconde debajo de esa vestimenta que es tan tabú? Que no hay que mostrar, pone a todas las personas en una cuestión de igualdad cuando en realidad lo que queremos ver es que las personas se muestren tal cual son; por eso hay que deconstruir estos mandatos patriarcales que durante mucho tiempo la sociedad impuso. Hay que replantarse todo este tipo de uso o no uso de la vestimenta para hombres y mujeres. ¿Qué significado le dan los encargados de la pileta o el equipo que puso la condición?", se preguntó.

A su vez, Elba Willhuber trazó un análisis más allá de la polémica y celebró que se haya inaugurado esta discusión: "Es fantástico que se discuta porque es así como vamos deconstruyendo mandatos culturales. Hay que revisar la medida, de ninguna manera puede ser así. Al revisarla hay que sin ninguna duda analizar por qué para unos sí y para otros no".