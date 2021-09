PBA: Los preferidos son 3 y quieren escucharlos

Una reciente encuesta de la consultora 'Federico González y Asociados', realizada entre 29 y el 31 de agosto de 2021, reveló datos muy interesantes de la provincia de Buenos Aires (PBA). Datos sobre las elecciones que derriban mitos como el que afirma que los bonaerenses no quieren ir a votar o aquellos que dicen que, hartos de los políticos, no quieren escucharlos, que no quieren un debate. Por supuesto, arroja también los números para los candidatos que en menos de 10 días pelearán en las PASO 2021.