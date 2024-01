Patricia Bullrich y el ridículo: "3.000 denuncias de aprietes"

"Mis problemas son con los burócratas, no con los gremialistas o los trabajadores. ¿Por qué no puede ser optativa la cuota sindical? ¿Por qué el laburante no puede elegir la obra social que quiera?"

image.png Pablo Moyano y el acto de la CGT

Finalmente, al opinar sobre la frase de Pablo Moyano, quien dijo que al ministro Luis Caputo habría que llevarlo en andas hasta el Riachuelo, Patricia le bajó el tono a la discusión.

"No creo que haya sido algo literal. Nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo y no discutir sobre ese tipo de frases. Creo que fue una expresión agresiva y mal planteada. Ya pidió disculpas y se la aceptamos. No nos distraigamos".