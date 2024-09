Paro universitario: Rosario se suma a la jornada de lucha

Docentes en lucha (y trabajadores no docentes también)

Dentro de ese contexto, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional seccional local (Fagdut), expuso una consigna para adherirse a la huelga de este jueves bajo el lema "En defensa del presupuesto universitario". El gremio docente de la UTN anunció que la universidad permanecerá cerrada.

"Estamos preocupados, levantamos nuestra voz y volvemos a ocupar las calles para decir que no estamos de acuerdo con esta política que está llevando este gobierno respecto a las cuestiones vinculadas estrictamente al financiamiento de los grupos de investigación, el desarrollo de la ciencia y la técnica en las universidades junto a la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente para los preuniversitarios. No tenemos paritarias, no hay absolutamente nada en materia de restituir todas estas cuestiones", expresó Eduardo Marostica, presidente de Fagdut seccional Rosario.

Por su parte, ante "un escenario de constante desprestigio por parte del Gobierno", los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Rosario, representados por el gremio APUR, también pararán este jueves. La adhesión fue definida por el plenario de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

Al respecto, Miguel Roldán, secretario general de APUR, sostuvo que "Lo que está afectado es el financiamiento para las universidades nacionales, que ya ha sido votado favorablemente por las Cámaras del Congreso de la Nación, pero todavía puede aplicar el veto el presidente”.

En tanto, el dirigente prevé que la marcha de la próxima semana como parte de las medidas de fuerza será masiva debido a que "allí están afectados todos los rectores, profesores, alumnos, todas las universidades".

Roldán calificó como un "gran error" de Nación la decisión de desfinanciar la educación superior. "Hoy nosotros tenemos una depresión salarial de entre el 58 y el 62% (en lo que va del año y respecto a la inflación), hay que tener en cuenta que se está trabajando con un presupuesto del año 2022", lamentó.

Jornada de lucha: El Conicet, también

Por otro lado, trabajadores del Conicet también realizarán una jornada de lucha en todo el país "contra las políticas de ajuste y amedrentamiento del Gobierno". Desde el sector, indican que la situación los enfrenta a "la incertidumbre de la finalización de los contratos trimestrales, a un año sin efectivización de los ingresos de investigadores y personal de apoyo ya concursados, ni financiamiento para las investigaciones".

Por este motivo, desde el Conicet Rosario llamaron a una "Asamblea de Trabajadores de Conicet desde las 11 y, posteriormente, a una choripaneada en la explanada del CCT (Ocampo y Esmeralda).

Según el comunicado, los puntos que reclaman son los siguientes:

* Reincorporación de todos los despedidos.

* Renovación de todos los contratos.

* Efectivización inmediata de las altas pendientes CIC y CPA, y promociones CPA.

* No al recorte de becas y prórrogas.

* Restitución plena de becas posdoc extraordinarias y de estadía corta.

* Recomposición salarial urgente. Paritarias libres y sin techo.

* No a la restitución del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría.

* Basta de precarización laboral. Derechos laborales para becarios. Pase a planta de les contratados. Estabilidad laboral en Conicet y todo el Estado Nacional.

* Ampliación del presupuesto para ciencia y tecnología. Restablecimiento pleno de los PICT y todos los subsidios a la actividad científica.

