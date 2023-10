"A veces uno ataca al espejo y trata de asignar al otro sus propios complejos", dijo "Supongo que, por lo que dijo la mamá, es un complejo que trae de chico", dijo al traer a colación un comentario de la madre del exPresidente, quien había afirmado que éste de niño mentía mucho.

Massa dijo que no tiene ningún conflicto personal con Macri y que lo respetaba como a otros expresidentes, como Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín.

"A los expresidentes los respeto a todos porque ocuparon un lugar y un pedacito de nuestra historia", dijo.

No obstante, dijo que tenía "una preocupación muy grande" en lo que se refiere a la deuda con el FMI, que Macri contrajo durante su administración y que, subrayó Massa, "nunca explicó". "Es un problema para la economía", concluyó.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres, porque no lo conocemos, nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, dijo Macri en declaraciones al programa de Jorge Lanata, en El Trece.

“Confiemos. Hemos tomado una decisión de cambio. Javier Milei tiene buenas intenciones. Está por verse cómo se organiza, que su temple se calme. El problema no es él, el problema es Sergio Massa y lo que nos ha gobernado hasta acá. A eso tenemos que decirle que no. En lo otro vamos a colaborar todos. Estoy seguro que él va a entender, como decía Patricia, que el ejemplo empieza por casa”, indicó.

