Papelón: La comisión que tratará las jubilaciones no se pudo conformar

Por no respetar el reglamento de la Cámara de Diputados, este miércoles 13/03 finalmente no se pudo conformar la comisión que trata los proyectos de movilidad jubilatoria. Sin embargo, ya está todo definido sobre quien la presidirá, en una especie de "premio" al radicalismo por no apoyar la sesión especial que convocó el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.