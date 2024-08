PAMI, ¿en riesgo?: Por el exilio de pacientes de prepagas, alertan sobre la saturación del servicios

Con más del doble de afiliados que atender, el personal naturalmente está sobrecargado de tareas, dijo y explicó:

El problema en el PAMI no pasa por el personal, sino porque las autoridades nacionales pongan los recursos necesarios para que podamos atender a los jubilados y pensionados como se debe El problema en el PAMI no pasa por el personal, sino porque las autoridades nacionales pongan los recursos necesarios para que podamos atender a los jubilados y pensionados como se debe

En el marco de la desregulación del sistema de salud, Grimaldi planteó también que "con los aumentos que se vienen registrando este año, es prácticamente imposible sostener la prepaga, por lo cual cada día se suman más afiliados (al PAMI), cuando lo cierto es que muchos jubilados de años no utilizaban los servicios, porque tenían otra cobertura de salud. Hoy tenemos en el Instituto a aquellos que ya no pueden pagar esa pequeña obra social o a quienes los hijos ya no los pueden ayudar".

El dirigente expresó que "estamos en una situación bastante preocupante por la cantidad de prestaciones que estamos teniendo, muy superior a las que teníamos, por ejemplo, el año pasado a esta misma altura; sin dudas, hay saturación de servicios y eso repercute en todo el personal".

