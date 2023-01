País en vilo: Recuerdan a Fernando Báez Sosa y gritan ¡Justicia!

https://twitter.com/oslovera/status/1615841144780333057 Desde Uruguay y Paraguay, muchos se unen al Anfiteatro de Dolores, Argentina, clamando justicia por Fernando.#JusticiaPorFernandoBaezSosa pic.twitter.com/VZN2lFAiXK — Ós Lovera (@oslovera) January 18, 2023

En sintonía se organizaron otras personas frente al boliche "Le Brique" en la localidad de la Costa Atlántica, donde el obispo de Mar del Plata -ex de Villa Gesell-, Gabriel Mestre, dio una misa en memoria de Fernando.

Última Jornada

También hoy concluyó la última jornada del juicio contra los ocho rugbiers acusados de matarlo en que declararon Lucas Pertossi y Blas Cinelli que intentaron despegarse del crimen. Mientras que Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Ayrton Viollaz (23) fueron los únicos tres que mantuvieron el silencio durante todas las audiencias del Juicio.

También dos peritos reprobaron la autopsia del joven. Fenoglio y Velich que presentó la defensa objetaron las maniobras de RCP realizadas. "Lo aclaro ahora porque lo van a querer saber: no fue la RCP la que mató a Fernando, pero agravó la situación por la movilización del cuerpo". El abogado de la familia Fernando Burlando luego los criticó duramente.

"En el reino del revés 2 peritos dicen que una maniobra de RCP mata y terribles patadas en la cabeza no. Quería encontrarme con eminencias del peritaje y trajeron a Piñón Fijo. Otro manotazo de ahogado de la defensa que puso en duda la autopsia y la causa de muerte de Fernando".

Luego, en su testimonio, Cinelli manifestó: “No hubo plan ni planificación, nada". "Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que paso, fue una tragedia terrible. Falleció un chico de mi misma edad. Duele mucho, no lo puedo creer".

También el acusado dio su versión sobre la golpiza fatal:

"Vi que a uno de mis amigos lo estaban tacleando, de la cintura llevándolo para atrás. Lo sigo y el chico ya agarrado de la cintura lo había agarrado del pie. 'Soltalo, soltalo', le dije, lo soltó y me agarró a mi. No lo podía zafar, cuando lo logro le pegó una patada. Escucho gritos y veo que mis amigos se están peleando del otro lado del auto, pero no veo ninguna pelea. Me fui un poco más para el costado, ahí había perdido a mis amigos, veo que están del otro lado y vuelvo con ellos".

image.png En la última jornada del juicio contra los ocho rugbiers acusados declararon Lucas Pertossi y Blas Cinelli que intentaron despegarse del crimen.

Al preguntarle sobre su mensaje a otros amigos por WP, que decía “creo que matamos a uno" , Cinelli apeló a que no estaba lúcido. “Eso es lo que escuchaba de los vecinos. Yo le repetía a mis amigos lo que pasaba. No estaba muy lúcido, yo no creo que había pasado tan así. Yo no sentí que había sido yo ni mi grupo de amigos".

En ese sentido, sorprenden los pretextos de los acusados en sus declaraciones. Como el de Máximo Thomsen, quien al prestar testimonio destacó que estaban “mamados” como si eso justificaría las patadas mortales que pegaron contra el cuerpo de Fernando en el piso.

Lucas Pertossi fue aún más lejos, intentó, pobremente, victimizarse: “Estoy muy mal por lo que pasó, estuve con tratamiento psicológico, psiquiatra, medicación. Nos hizo muy mal esto. Siento mucha pena por todo lo que pasó. Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, no participé del plan de asesinato de matar a alguien: solo fui de vacaciones".

Cabe destacar que los amigos de los rugbiers se han referido sobre su pasado violento y “borracho”. Tal vez Pertossi debería replantearse aquellas actitudes antes de ir al psicólogo. Franco Massagli, amigo de Blas Cinalli afirmó que aquellos tenían como hábito pelear después de unas cuantas copas en las inmediaciones de los boliches. “Sí, han tenido alguna que otra pelea medio borrachos afuera del boliche. Son peleas borrachas". Aunque el amigo hable de "pelea" en el caso de Fernando, fue una emboscada brutal.

El joven sobreseído Juan Pedro Guarino, quién identificó a los rugbiers, también aseguró que solían pelearse: “Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones. Había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Nunca lo pude creer”.

El próximo miércoles 25 la fiscalía y la querella harán los alegatos; al día siguiente, lo hará la defensa. Originalmente la sentencia estaba prevista para el 31 de enero, pero aún la fecha no está confirmada.

Más contenido de Urgente24

VAR: Ahora se podrán escuchar a los árbitros,"ya era hora"

¡Pedos a bordo! Detuvo un avión por los pedos de un pasajero

Un empresario ofreció US$ 2.400 M por ver a Messi y Ronaldo

Por los billetes minúsculos: Galicia y Santander amplían sus bóvedas

Armando Cavalieri lo hizo, cerró una paritaria espectacular