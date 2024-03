Padre del playero asesinado en Rosario: "Patricia Bullrich y el gobernador son los responsables"

Germán Bussanich se mostró muy enojado con esta decisión: "Para mí, son una cosa más. Si vas a hacer algo, ¿para qué lo decís públicamente? Hacelo y ya. Si quieren atrapar a un ladrón, no le van a avisar a la casa que lo vas a ir a buscar".

Además, el entrevistado continuó: "Siempre agarran perejiles, generalmente no son los que cometieron el hecho. No hubo tiroteos con ningún narco, no hirieron a ningún policía. No hicieron nada y después salen por televisión a alardear".

El entrevistado tiene razón. Desde que el Gobierno de Santa Fe comenzó a irrumpir en los barrios en busca de los sicarios narcoterroristas, atraparon más de 20 personas en distintos allanamientos y se jactaron de eso, Incluso, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron la detención de 2 sospechosos por el crimen de Bruno, pero después fueron liberados por falta de pruebas.

image.png

La culpa es de Patricia Bullrich y de Maximiliano Pullaro

Bussanich dijo que ninguna autoridad provincial o nacional se comunicó con él, y que intentó hablar con la ministra de Seguridad de la Nación, pero no lo pudo lograr. El entrevistado consideró que: "Ellos son los culpables de que pase esto. Patricia Bullrich y el gobernador (Maximiliano Pullaro) son los responsables porque no están haciendo nada".

El hombre dijo que Maximiliano Pullaro es culpable porque "Estos asesinatos comenzaron cuando ellos mostraron las imágenes de los presos en las cárceles. Este es el vuelto de ellos, sin duda. ¿Y quiénes lo pagaron? El chofer del colectivo, mi hijo, los taxistas".

image.png

Efectivamente, los asesinatos comenzaron luego de que el Gobierno de Santa Fe mostrara en sus redes sociales como trataban, al estilo Bukele, a los presos en los pabellones de alto perfil. Además, los mismos narcos lo dejaron en claro en las amenazas escritas que aparecieron en los asesinatos.

Germán continuó "Antes la ligaba algún inocente, pero era una guerra entre ellos (las bandas narco). ¿Por qué? Porque hicieron lo de la foto al estilo Bukele. Antes de hacer eso tienen que pensar, no improvisar". Los narcos de Rosario ya no pelean entre sí, ahora están unidos en una causa común, pelear contra el Gobierno de Santa Fe.

Más contenido de Urgente24

Alerta, Milei: Fracasó el intento de postergar el tratamiento del DNU

El 18/03 Alfredo Olmedo cesaría en Parlasur: Apuntan a Gabriela Dichiaro

Otro revés al DNU: Confirman suspensión de artículos que permitían las SAD

Ley ómnibus: Con una emergencia acotada y sin prórroga, circula nuevo borrador