Ola de motochorros violentos en el 3er día del año

Los motochorros más violentos en el nuevo año

Otro hecho de inseguridad en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires ocurrió el pasado domingo a la noche cuando un matrimonio de jubilados fue víctima de un violento asalto cuando 2 motochorros los sorprendieron mientras ingresaban a su vivienda tras regresar de una fiesta de Fin de Año.

La situación tuvo lugar en la casa de la pareja ubicada en la calle Argentino Roca, en Barrio Parque Calchaquí, municipio bonaerense de Quilmes. Cuando bajaban de su vehículo, los ladrones detuvieron su rodado y el individuo que iba como acompañante descendió para robarles con un arma de fuego.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad en la esquina de la calle. Por lo que se puede ver en las imágenes el delincuente tropezó y después se resbaló en el pavimento mojado, eso le dió tiempo al matrimonio de refugiarse dentro de la casa.

Sin embargo, el delincuente logró ingresar y, en el patio delantero, tiró al piso al esposo y lo arrastró. Después de la golpiza, se llevó todas sus pertenencias y huyó fuera de la vivienda donde su cómplice lo esperaba a bordo de la motocicleta.

El video muestra cómo, tras marcharse, los delincuentes retornan a la casa y el ladrón abre la reja del patio de una patada para tomar un objeto que se había olvidado, probablemente el arma.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1610252284692430888 ASÍ EMPEZARON EL AÑO UNA PAREJA DE JUBILADOS

- Fueron asaltados y brutalmente golpeados a la madrugada del primero

- El motochorro se tropieza cuando llega, escapa y vuelve segundos más tarde

Quilmes pic.twitter.com/P87i94xPND — Vía Szeta (@mauroszeta) January 3, 2023

Fuentes del medio InfoQuilmes, comentaron que fueron los vecinos de la pareja quienes difundieron la grabación e hizo la denuncia contra la Policía de la Comisaría 9na cuando no se hizo presente, a pesar de que hicieron sonar el sistema de alarmas y llamaron al número de emergencias 911. Uno de ellos relató:

Llegó la ambulancia del SAME y atendió al hombre, que estaba lastimado, porque lo habían golpeado fuertemente en la cabeza. No es solamente esto que pasó: en esta cuadra tuvimos cuatro asaltos en un mes. Llegó la ambulancia del SAME y atendió al hombre, que estaba lastimado, porque lo habían golpeado fuertemente en la cabeza. No es solamente esto que pasó: en esta cuadra tuvimos cuatro asaltos en un mes.

Además, señaló que muchos vecinos sienten que el barrio es una "zona liberada" ya que el "modus operandi de los delincuentes es movilizarse en motos y auto" a la espera de una oportunidad.

------

Más noticias en Urgente24

Confirmados los feriados y fines de semana XL para el 2023

AFIP va sobre los plazos fijos: Todo lo que tenés que saber

Evento astronómico imperdible del 2023 oscurecerá el cielo

Explotaron las redes por famosa serie que regresó a Netflix