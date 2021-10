"No veo que el Gobierno quiera el diálogo de Sergio Massa"

larreta_losada_barletta_pablo.jpg Foto del diario El Litoral: Horacio Rodríguez Larreta, Carolina Losada, Mario Barletta.

La entrevista

Interesante leer un fragmento de la extensa entrevista de Ignacio Hintermeister y Mario Cáffaro en El Litoral, de la capital provincial (no lee preguntaron sobre el crecimiento de la centroderecha en el AMBA y que tiene mucho potencial en Rosario, creen sus líderes, especialmente críticos de Rodríguez Larreta).

-Habla del 70%, deja afuera un 30% que parece ser la base dura de Cristina Fernández de Kirchner

-No me imagino que nos podamos poner de acuerdo con alguien que dice, por ejemplo, que hay que prohibir la exportación de carne para bajar el precio. Creo exactamente lo contrario, deberíamos estar exportando más carne para generar más laburo, por ejemplo en Santa Fe. No puedo acordar con alguien que dice que hay que estatizar la hidrovía, yo creo que hay que hacerla más eficiente para que los productos salgan a los puertos de una manera más barata; no coincido con alguien que cree que la inflación la vamos a bajar controlando los precios compulsivamente. ¿Cuántas veces lo probamos en los últimos 50 años? Nunca funcionó, ni una sola vez. Con gente que cree que no hay que apoyar a una provincia como Río Negro cuando tiene un problema de seguridad gravísimo. ¿Para qué están las fuerzas federales? Gente que cree que en Venezuela o en Cuba no hay violación de los derechos humanos. Yo no me pondría de acuerdo. Dije un 70% para señalar que no es con el 50% más uno, tampoco tiene que ser el 100. Digamos 70% donde podamos ponernos de acuerdo en qué país queremos, un país más federal. Este gobierno más los 12 años anteriores del kirchnerismo, han transformado a la Argentina en un país más unitario que nunca, con la concentración de recursos que maneja el gobierno nacional.

-Producto en parte de las retenciones.

-Con retenciones e Impuesto al Cheque que no se coparticipan, generó un poder enorme en el gobierno nacional que ellos lo han usado y consolidado políticamente. Hay que revertir eso y volver a lo que dice la Constitución, somos un país federal. Un país donde se premie la inversión, se promueva la inversión, la promoción de empleo. Hoy no se consigue laburo, nadie toma un empleado, ni la gran empresa ni el kiosco de la esquina, ninguno...

-Cuando habló de cambiar las normas laborales en la Argentina, tuvo una respuesta peronista clásica que alimentó la discusión.

-Creo que tenemos que modernizar, claramente. Dije que tenemos que estudiar un modelo que ya existe en la Argentina y que es el del gremio de la construcción, donde en vez de tener que pagar todo junto al despido, vas construyendo un seguro con el cual el trabajador está igual o más resguardado, porque la plata de su indemnización está en una cuenta que nadie le puede tocar. Para el trabajador es más seguro, para la empresa es más predecible y ya funciona en la Argentina. Obviamente en la campaña, con mala leche, dicen cualquier cosa, pero hay que pensar cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, lo más probable es que el resultado sea el mismo.

Sergio Massa

-¿Es amigo de Sergio Massa?

-Sí.

-Leemos en el interior que se juntan todas las semanas.

-No me junto todas las semanas ni por casualidad. Hace un par de meses que no lo veo. No coincido con su posición política, no coincido con el kirchnerismo. Tengo una amistad con él desde hace años que no la voy a negar ni hoy ni nunca. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy no tengo ninguna relación política con el gobierno ni con él, ni con nadie.

-¿Y ese diálogo que está proponiendo Massa?

No veo que el gobierno quiera eso. Dieron el ejemplo del dicho de Alberto Fernández que aún no había escuchado y que demuestran que no tienen ninguna voluntad de acuerdo. No es un dicho aislado sobre el gobierno de Macri, es lo que dicen siempre. No tienen voluntad de acuerdo. No veo ninguna decisión de ellos de acordar, cuestionan siempre a la oposición, buscan culpables en otros lados. Me hizo gracia la camiseta que se puso Tetaz 'Ah... pero Macri'. Es así, todo es así...la inflación es culpa de los empresarios, lo de Río Negro es culpa de la gobernadora. Discutamos cómo bajar la inflación que no es con control de precios; cómo tenemos un plan económico con un gobierno que hace gala de no tener programa económico, es muy raro.

-Plan económico que va a tener que presentar ante el FMI si quiere tener un acuerdo.

-Lo va a tener que presentar independientemente del Fondo para saber cuál es el rumbo, si queremos que se invierta en la Argentina que es necesario para dar laburo, a los empresarios les tenés que dar un horizonte...es por acá, estas son las condiciones, este será el sistema impositivo, sino pasa lo que ocurre ahora, nadie invierte, nadie toma laburo, y este es el problema que tenemos...

larreta santilli.jpg Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli en el GBA.

Horacio Rosatti

-Está esperando que la Corte Suprema de Justicia disponga volver a la anterior composición del Consejo de la Magistratura?

-Hay rumores pero es un tema demasiado sensible y demasiado importante institucionalmente como para opinar sobre dichos que no sé como son.

-¿Usted también opina (como Macri) que Horacio Rosatti es un ministro antiempresa en la Corte Suprema de Justicia?

-Creo en la independencia y en la división de poderes, no tengo porqué estar opinando sobre los miembros de la Corte Suprema, hay que respetar sus decisiones. Hemos hecho dos presentaciones importantes ante la Corte. En una de ellas -muy importante- nos dio rápidamente la razón que fue respetar la autonomía de la Ciudad en materia educativa válido para todas las provincias. Hicimos otra que todavía no se pronunció que es el de la coparticipación.

La elección

-Si la oposición gana, ¿le conviene reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados para ponerse en línea de sucesión?

-No podemos hoy hablar sobre hipótesis. Algunos dirigentes de nuestro espacio lo han dicho, y sabiendo que algunos dirigentes lo han dicho, creo que tenemos que esperar el resultado de la elección y evaluarlo.

-La Argentina tiene un problema económico muy serio, qué tipo de responsabilidad tendrían si son mayoría en el Congreso?

-La capacidad que vamos a tener es ser la oposición; la responsabilidad de la conducción de la macroeconomía la tiene el Poder Ejecutivo. Nosotros podemos poner freno a iniciativas que van contra las instituciones, proponer leyes para no dejar a los chicos sin clases, para no permitir nuevas subas de impuestos, pero el plan económico no. Bloqueando la mayoría automática de Cristina en el Senado no puede nombrar más jueces a piacere. A piacere Cristina nombró a su abogado en la Cámara Federal que es uno de los ámbitos más sensibles del Poder Judicial. Eso no puede pasar más.

-El presidente Alberto Fernández dijo ayer que la sociedad no le va a perdonar al actual gobierno que vuelva Macri.

-Veo otra, cosa, me gustaría discutir con el Presidente cómo va a bajar la inflación. Esta cosa de siempre cuestionar a la oposición, de mirar para atrás, de buscar culpables en otro lado. La culpa la tiene Macri, siempre Macri; la culpa la tiene la gobernadora de Río Negro, la culpa la tiene otro. Discutamos cómo hacemos para mejorar la educación en la Argentina, cómo hacemos para que en Santa Fe se produzca más; para sacarle la pata en la cabeza a los productores. Esta es la zona más productiva del mundo en términos agropecuarios y tenés un gobierno que prohíbe la exportación de carne, es de locos. La gente se queda sin laburos en los frigoríficos, los matarifes,. Tenemos que discutir otra cosas, ese tipo de dichos no ayuda en nada. Lo que nunca voy a hacer es contestar de la misma manera porque no creo que sea bueno para la Argentina.