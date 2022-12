Al defender el pago del bono –que dejó afuera a los trabajadores informales y a los monotributistas que suelen facturar a sus empleadores- la funcionaria explicó que en total hay 6 millones y medio de trabajadores privados en relación de dependencia y trabajando en blanco, por lo que el 75% de ellos ganan menos de 180 mil pesos.

Además, recordó que el bono “lo paga el empleador y hay un esfuerzo concurrente del Estado con las Pymes ” ya que podrán “descargar el 50% del costo en su anticipo de impuesto a las ganancias, hasta 12 mil pesos por cada empleado”.

Sin embargo, hoy tuvo que aclarar que no habrá “esfuerzo concurrente del Estado” para los empleadores de servicio doméstico, quienes tienen más dificultades para afrontar el pago de la suma extra.

Negativa

“No lo hemos contemplado. No hay beneficios en casas de familia”, dijo ‘Kelly’ Olmos cuando le consultaron sobre la ayuda para quienes contraten personal doméstico.

Para defender la omisión, la funcionaria dijo que “en esta instancia no está previsto, siempre está la negociación entre las partes. Queremos que se incluya a las trabajadoras de casas particulares porque son de los sectores que requieren de nuestro apoyo. No necesariamente se les va a pagar 24 mil pesos, porque no todas tienen una relación full time, el bono es proporcional a las horas que se trabajen ”.

Y acerca de ése cálculo, la ministra explicó cómo debía realizarse: “Es una cuenta de tres simple, si el bono es de 24 mil pesos y por ejemplo el convenio es de 8 horas diarias, que son 160 horas diarias semanales, es 24 mil dividido 160 multiplicado por las horas que se trabajen ”.

