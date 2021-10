Ni el FdT tolera no sesionar ni JxC que le endosen a COPAL

El FdT acusó a JxC de hacer lobby para la industria alimentaria corporizada en COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), con el agravante que entre el electorado de JxC hay más conciencia que en el del FdT sobre qué significa el Etiquetado Frontal de Alimentos, y la necesidad de aprobar un régimen diferente al vigente.

También impactaron otras cuestiones pero el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos puede perder estado parlamentario y necesita obtener sanción definitiva antes del 30/11.

Sebastián Hadida en Noticias Argentinas:

La prenda de cambio con la oposición podría ser la inclusión en el temario de la ley ovina, que no tiene dictamen pero no habría demasiado conflicto en poner rápidamente en funciones las comisiones correspondientes para sacar un despacho exprés.

En principio, Massa intentará persuadir a Juntos por el Cambio para asegurar el quórum y darle una mayor legitimidad a la convocatoria a sesión, pero si no lo logra podría avanzar en acuerdos con las bancadas minoritarias para llegar a los 129 legisladores.

sergio massa.jpg FdT y JxC deberán negociar y Sergio Massa tiene un rol clave para poder conseguir la Ley de Etiquetado Frontal.

Aliados posibles en marcha:

Los 4 legisladores de Córdoba Federal, que no estuvieron presentes en las bancas, y reclaman una ley para que Nación ceda a la provincia el terreno del campo clandestino de detención La Perla.

Luis Di Giácomo, de Río Negro, quien pidió la Ley Ovina.

2 socialistas de Santa Fe reclaman reforma de la Ley de Alquileres.

Y que asistan todos los diputados oficialistas, porque al menos 4 jugaron para JxC:

José Luis Martiarena, de Jujuy; Juan Mosqueda, de Chaco; Karim Alume, de San Luis; y Graciela Navarro (Santiago del Estero).

Alcira Figueroa de Salta informó que estaba en la cuarentena por COVID-19.

El FdT volvería a contar con la ayuda para el quórum de los mendocinos radicales Claudia Najul y Federico Zamarbide, castigando a Mario Negri por no comprometerse con la aprobación de la ley para los trabajadores viñateros del Cuyo.

Se les sumarían los también mendocinos radicales Jimena Latorre y Alfredo Cornejo.

Un relato

Sebastián Premici en El Cohete a la Luna redactó una crónica muy descriptiva de lo que sucedió más allá del Etiquetado Frontal en sí mismo pero que influyó en todo:

“Si cedemos ahora, después vendrán por la Presidencia de la Cámara”, le dijo Máximo Kirchner a Sergio Massa el martes al mediodía, cuando la sesión extraordinaria para convertir en ley el etiquetado frontal estaba a punto de fracasar. Cambiemos llegó a reclamar la aprobación de un proyecto sobre boleta única como condición para dar quórum, luego de haber corrido el arco en varias oportunidades. Incluso, el Frente de Todos tenía previsto poner sobre la mesa en labor parlamentaria la prórroga de la ley ovina pero la oposición ni siquiera la solicitó. Estaban en otro juego.

Por eso, durante las expresiones en minoría, Kirchner habló de un pliego de condiciones cuasi extorsivo que no conducía a ningún lado. La Cámara baja tampoco avanzó con una iniciativa para mejorarles las condiciones laborales a les trabajadores de la vid y otra sobre las personas en situación de calle. En el Congreso resuenan los ecos del Grupo A, la secuela parlamentaria de la 125 y el voto no positivo de Cobos."A veces hay derrotas que son victorias", también le comentó el jefe de la bancada del FdT a Massa, quien quería estirar las negociaciones para evitar la caída de la sesión. Una frase con alto contenido de kirchnerismo explícito. Aquel episodio de 2008 fue la partida de nacimiento del kirchnerismo.

Una de las fuertes críticas hacia el interior de la coalición gobernante es que la conducción del Poder Ejecutivo y algunos ministerios evitan convocar a la militancia para formar parte de las discusiones sobre política económica, como otrora sucedía con Precios Cuidados donde las organizaciones sociales salían a las calles a fiscalizar. “Yo no hago kirchnerismo”, fue la respuesta de Matías Kulfas cuando le propusieron fortalecer la Secretaría de Comercio interior. Después de idas y vueltas, ayer sábado se anunció que Paula Español sale de Comercio Interior reemplazada por Roberto Feletti, marcado por un perfil que juega al control estructural de los precios.

(...) El martes, si se quiere, no ganó Cambiemos sino la industria alimenticia y sus mecanismos de especulación y presión. Este exceso de lobby fue la antesala del nuevo Coloquio de IDEA que en su edición número 57 pondrá el foco en la quita de derechos laborales, escondidos detrás del eufemístico eslogan “educación para el trabajo”.

Algo más

Hay que revisar la legislación sobre posiciones dominantes en el mercado en general. Hay un Estado carísimo pero o no es inteligente o es corrupto porque los resultados son calamitosos.

Durante los recientes 20 años, la Argentina, con el argumento de las crisis, toleró y hasta fomentó la concentración empresarial, castigó a las pymes, frenó el impulso de los emprendedores, y eso hay que revisarlo.

En la industria alimentaria, la concentración es llamativa. Y tiene muchos aspectos negativos para la estructura de la economía.

En el caso del azúcar, Ledesma (46,7%), Arcor (22,5% del mercado), SeaBord – Chango (14,2%) y Valpafe (8,6%), concentran el 92% del mercado.

En la industria conservera de tomate, 3 firmas concentran el 61,6%: Arcor (40%), Molto Marolio (14%) y Unilever (7,6%).

En lácteos, 3 empresas manejan el 75% del mercado: Danone, SanCor y La Serenísima, del Grupo Arcor.

En la industria del aceite, 4 firmas concentran el 85% de la producción: Aceitera General Deheza (28%); Cañuelas (26%), Molinos Río de la Plata (22%) y Tanoni (9%).

Que la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en el país (AmCham) cuestione el Etiquetado Frontal es demostración de que podría resultar positivo el nuevo sistema.