Narcotráfico corrosivo: Fiscal amenazado se jubila en Córdoba

El narcotráfico cansa

Frontera P.jpg El narcotráfico cala hondo en la frontera ente Córdoba y Santa Fe.

Precisamente en San Francisco fue donde Alberione vivió una de sus etapas más oscuras como fiscal. En esa ciudad, y hace poco más de seis meses, fue amenazado directamente por un mensaje narco luego de un importante procedimiento en la vecina ciudad de Frontera, donde hubo un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes.

“Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína, Frontera es nuestra”; “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona”; y “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia” fueron las frases descargadas contra el ex fiscal, que siempre fue destacado por su tarea en el ámbito judicial. Las mismas formaban parte de una cartelería improvisada colocada en un punto que el fiscal frecuentaba durante su ejercicio.

Si bien el ex funcionario aseguró que ese episodio no detonó su retiro, si resultó un punto de quiebre ante la posibilidad de extender más su actividad. “La verdad que no es el mayor de los acompañamientos el que he sentido. Si de todos mis colegas, del Ministerio Público Fiscal. En general no soy una persona que esté cerca de la política”, destacó Alberione a Cadena 3 respecto al apoyo estatal recibido.

Las amenazas retumban

Amenazas Córdoba.jpg Las amenazas.

Lo que sí generaron las amenazas en el fiscal fue una profunda intranquilidad. “Primer tema, no es motivo de mi renuncia, si es motivo de una gran intranquilidad porque una cosa soy yo como fiscal, curtido por muchas batallas, y otra cosa es el entorno familiar que no tiene por qué pagar precio por el ejercicio de mi profesión. Tengo hijos, y familia. Pero no es motivo de mi renuncia”, explicó.

Para Alberione, el paso de los años rodeado de violencia terminó por desgastar su sentido de autopreservación.“Uno se curte con un grado de temeridad tan alto que pierde razón de los peligros a los que se enfrenta”, aseguró.