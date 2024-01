El narcotráfico nos da pánico pero amamos sus historias

Fue una suerte de Tony Montana (Scarface) con polleras. En el comienzo de la serie, citan una frase de Pablo Escobar, el sangriento jefe del Cartel de Medellín.

”En mi vida, solamente le tuve miedo a una persona, a una mujer: Griselda Blanco”

Fundó una fuerza paramilitar de sicarios: “Los Pistoleros Marielitos” (Mariel es el puerto sustituto de La Habana)

Fueron un grupo de ex convictos cubanos que Fidel Castro liberó de la isla para generar un descalabro en Florida.

Griselda liquidó cualquier competencia a fuerza de disparos y decapitaciones de sus rivales

Repasemos otros 15 lanzamientos similares y exitosos ocurridos en los últimos quince años.

Basado en un libro del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

El genial escritor publicó en 1996, tres años después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, la historia real del secuestro de figuras prominentes de su país por parte de los llamados “extraditables” colombianos.

Un informante de la DEA delata al Cartel de Medellín, responsable de la venta del 80 % de la droga que se comercializaba en todo el mundo hace 40 años.

Se denomina "sapo" a quien delata a sus propios cómplices

Serie de televisión para la web estrenada por Netflix donde se muestra la actividad de los carteles de la droga más sanguinarios del país azteca: Sinaloa, Tijuana, del Golfo y Jalisco

John Rambo siempre lucha contra los enemigos de Estados Unidos.

Defendió el honor de los boinas verdes que lucharon en Vietnam en las dos primeras entregas.

Luego, fue a luchar junto a los muyahidines contra la Unión Soviética en Afganistán.

Más tarde, los trasladaron al Asia.

Por último, en “última sangre” enfrenta en soledad a decenas de miembros de un cartel mexicano.

Se asegura que, movido por su sangre ucraniana, ya está planeando hacer su sexta entrega sobre lo ocurrido en las acerías de Mariupol, cuando finalice la guerra contra Rusia.

Embed - RAMBO: LAST BLOOD - Teaser tráiler en castellano (Estreno 27 septiembre)

Serie de televisión de origen estadounidense que relata la vida de Joaquín Guzmán, titular del Cartel de Sinaloa, México.

Tuvo varias exitosas temporadas.

Narra las victorias y derrotas de "El Chapo" Guzmán desde sus primeros crímenes en 1985.

Película dramática colombo-española interpretada por Javier Bardem y Penélope Cruz.

Está basada en el libro de memorias “Odiando a Pablo Escobar” escrito por la periodista Virginia Vallejos, quien fuera amante y víctima del capo narco.

Interpretada por Tom Cruise, cuenta los temerarios viajes de un piloto estadounidense que traficaba droga para el crimen organizado de Colombia. Basada en hechos reales.

Embed - American Made - Official Trailer [HD]

Miniserie de USA de enorme éxito a lo largo de un lustro.

Una familia de clase media acomodada debe mudarse hasta la pequeña localidad de Ozark (Misuri) y convertirse en lavadora de dinero tras ser amenazada por organizaciones delictivas mexicanas que trafican estupefacientes

Precuela de Breking Bad. En este spin off se narra la vida de Saul Goodman un abogado corrupto que trabaja para las mafias aztecas.

Este hombre de leyes es un ex estafador de poca monta convertido cuyo declive moral lo llevó a transformarse pieza clave de los maleantes.

Embed - Better Call Saul | Series Trailer [HD] | Netflix

Benicio del Toro interpreta a Pablo Escobar Gaviria.

La película narra la vida de un surfista que se enamora de la sobrina del narco colombiano

Producida y grabada íntegramente en México para Telemundo a lo largo de ocho temporadas

Inspirada en la del narco Amado Carrillo quien cruzaba la frontera con USA a bordo de su extensa flota de aviones

Tal vez, la más exitosa.

Fue un suceso en prácticamente todos los países de Latinoamérica.

Producida por Caracol, se inspira en el libro "La parábola de Pablo", del periodista y exalcalde de Medellín Alonso Salazar.

Estelarizada por el actor colombiano Andrés Parra.

Drama rodado por Telemundo basada en una novel del autor español Arturo Pérez Reverte.

Su rodaje costó diez millones de dólares, la cifra más alta de la TV latinoamericana, hasta entonces.

La figura principal fue la actriz Kate del Castillo.

Un simple profesor de química en escuelas secundarias descubre que tiene cáncer y esa mala noticia da un giro completo a su vida.

Se convierte en un diseñador de drogas de alta calidad en Nuevo México y se transforma en una suerte de monstruo corrupto y asesino.

Embed - Breaking Bad Trailer (First Season)

Filme documental que narra la explosión de droga sufrida en Miami en los años 80.

Se desata una guerra de mafias con varios protagonistas centrales. Uno de ellos, Griselda Blanco

Embed - Cocaine Cowboys: The Kings Of Miami | Official Trailer | Netflix