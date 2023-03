Asimismo, el letrado explicó que “en el caso de robo a Morena podrían darle seis años, por hurto calificado otros seis años y por coacción tiene una pena de cuatro años de prisión, y dos más en caso de amenazas”.

Imputaron a Morena Rial por robo, hurto y amenaza luego de ser denunciada por su ex pareja

Nayo recordó que, en agosto de 2022, Morena también fue involucrada en un violento episodio que ocurrió a la salida de un boliche, cuando ella y unas amigas le rompieron el vidrio al automóvil de un joven con el que habían tenido un problema y luego se mostraron en las redes sociales exhibiendo la patente del vehículo.

Imputaron a Morena Rial por "daño, robo, hurto calificado, coacción y amenazas"

En el ciclo de El Doce Tv mostraron las imágenes de Morena yendo a declarar en compañía de su abogado y de una amiga, luego del segundo llamado de la Justicia, y pidiendo que no la filmen mientras se cubría la cara con la capucha de un buzo que vestía en ese momento.

Morena Rial defensa.jpg

“Las acusaciones ridículas y falsas que estuvieron circulando en medios serán explicadas por Alejandro Cipolla, mi abogado. Luego no me vengan llorando para que lo frene, como sucedió varias veces. Violencia contra una mujer y tu hijo es algo despreciable”, señaló la joven en sus redes sociales en las últimas horas.

Por su parte, Ambrosioni, que fue denunciado por Rial en los últimos días por hechos de violencia de género que habrían ocurrido hace unos tres años, reclamó que le den la tenencia de Francesco porque su madre lo deja “24 horas con una niñera”.

"Mi hijo se la pasa 24 horas con una niñera, duerme con una niñera, está en un ambiente que no me gusta. Quiero que tenga una familia, que vaya al colegio como corresponde, que se alimente como corresponde. Hay muchísimas cosas, por ejemplo una vez mi hijo se quedó tres días en un hotel con una niñera y la madre se fue a Uruguay. Hay muchas cosas que no puedo decir sinceramente", dijo en A la tarde.

