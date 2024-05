Misiones, apenas un ejemplo de conflicto social 2024

Imágenes del viernes 17/05

Embed Policías y Penitenciarios mantienen la protesta frente al Comando Radioeléctrico pic.twitter.com/MLxQOq0mP5 — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 17, 2024

Embed Esto pasa en Misiones.



Argentina es un polvorín.pic.twitter.com/XQ2nA7KvLa — Ariel Mayo (@_arielmayo) May 17, 2024

Embed "Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle a un docente".



Gendarme a docentes que manifestaban por sus salarios en la ruta 14 a la altura de San Vicente en Misiones.



Argentina se rompió.pic.twitter.com/nqqbLux2Qc — Ariel Mayo (@_arielmayo) May 17, 2024

Embed Misiones: Los reclamos salariales de trabajadorxs estatales están paralizando la provincia con cortes de ruta, ocupaciones en oficinas públicas, y anoche se sumó acuartelamiento de la policía en el Comando Radioeléctrico. Compartimos imágenes que nos envían docentes en huelga pic.twitter.com/aofKqemWX6 — lavaca tuitera (@Lavacatuitera) May 17, 2024

Embed ARDE MISIONES

En el marco de un plan de lucha que se viene llevando hace varias semanas, dcentes y trabajadores de la salud hoy cortaron la ruta 12 y 14 reclamando un aumento de salario.

Unx maestrx que recién se inicia cobra $230.000

¡Una verdadera miseria! pic.twitter.com/g9Lb18RbL8 — Ademys (@AdemysPrensa) May 17, 2024

Embed Ahora marcha en Misiones contra los despidos y por salarios dignos#ElPeorPresidenteDeLaHistoria pic.twitter.com/H9uI3M2inT — Mariana Campos (@camposmar88) May 18, 2024

Números

No fue una casualidad lo que sucedió en Misiones. Abundan los datos sobre el deterioro de la capacidad de compra de una porción considerable de los ciudadanos (esto es sector privado formalizado; en el no formal es peor). La multitud libertaria sólo pide "paciencia" y más "tiempo". Sucede que ellos no tienen las urgencias de otros. Es una grieta que avanza.